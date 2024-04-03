Украину не получится принять в НАТО по схеме вступления в ЕС — Столтенберг

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В НАТО не хотят вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата, заявил Генсек организации Йенс Столтенберг.
По словам политика, когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в Североатлантическом альянсе. Двухэтапный процесс не требуется в данном случае.
Что касается Евросоюза, там иная история. Страна может ожидать в течение нескольких лет с момента подачи заявки решения о вступлении в организацию.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО.
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«В этом разница между НАТО и Европейским союзом», — считает Столтенберг.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО.
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Мария Федоровцева