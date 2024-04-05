Конфликт на Украине важен для безопасности НАТО, заявил Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине необходим НАТО для обеспечения собственной безопасности.
«Это важно для всего НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы) – это важно для всех нас», – отметил генеральный секретарь на встрече с журналистами вместе с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Генсек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Альянса определяется собственными интересами безопасности. Ее не нужно воспринимать как благотворительность, добавил Столтенберг.
В то же время Кулеба пожаловался на российскую агрессию. По его словам, украинская экономика разрушается, потому что не может противостоять России.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет принять Украину по схеме ЕС.
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Александр Климов