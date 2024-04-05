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Конфликт на Украине важен для безопасности НАТО, заявил Столтенберг

Столтенберг: Боевые действия на Украине важны для НАТО
05 апреля 2024, 23:59
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине необходим НАТО для обеспечения собственной безопасности.
«Это важно для всего НАТО, для нашей безопасности. То, что делаете вы (украинцы) – это важно для всех нас», – отметил генеральный секретарь на встрече с журналистами вместе с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Альянса определяется собственными интересами безопасности. Ее не нужно воспринимать как благотворительность, добавил Столтенберг.



В то же время Кулеба пожаловался на российскую агрессию. По его словам, украинская экономика разрушается, потому что не может противостоять России.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет принять Украину по схеме ЕС.

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#йенс столтенберг
#безопасность
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В Николаевской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Николаевской области прогремела серия взрывов
05 апреля 2024, 22:32

Фото: iStock/Roman Novitskii

На Украине в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время официальной информации о взрывах не поступало, в регионе воздушная тревога не объявлена.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#воздушная украина
#взрывы
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AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции
05 апреля 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Если Киеву предоставят американские кредиты, то ему придётся выплачивать их как военные контрибуции. Об этом сообщил редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
По словам Руссо, данные кредиты станут существенным бременем для украинского бюджета. Он также отметил, что это сделает Киев еще слабее.

Руссо усомнился в перспективах Украины в вопросе осуществления кредитных выплат, по его мнению, при наличии потенциала украинская экономика показала бы результаты до наступления конфликта, однако этого не случилось.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Североатлантического альянса не предложат Украине вступить в блок на саммите в июле. Против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

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В Севастополе объявили воздушную тревогу
05 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что дым, который жители заметили в районе Севастопольской бухты, вызван применением табельных средств маскировки.

В своём канале губернатор опубликовал видео, на котором слышна воздушная тревога. Подпись к нему призывала горожан быть внимательными.

Незадолго до сообщения о начале воздушной тревоги сообщалось о временном перекрытии движения на Крымском мосту. В настоящее время оно ещё не восстановлено.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Ростовской области средства ПВО сбили 44 беспиолотника.

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#вс рф
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#крымский мост
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Полиция разбирается в ситуации с выброшенной в Шебекино помощью для бойцов СВО
05 апреля 2024, 19:27

Фото: iStock/Jovanmandic

В Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, которая предназначена для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ГТРК «Белгород».
Дворник обнаружил несколько мусорных контейнеров, заполненных коробками. Он сразу же сообщил о своей находке волонтерам.

Уточняется, что в мусорных баках были найдены лекарства, предметы личной гигиены, продукты и одежда для солдат. Россияне сняли все на видео, которое сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.

По данным источника, инцидент крайне возмутил население поселка, поскольку многие местные жители сами изготавливают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Примечательно, что выброшенными оказались иконы и письма и для военных.

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#сво
#спецоперация
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На Украине указали на бесполезность западного оружия
Политолог Золотарёв: ВСУ не поможет западное оружие, ВС РФ приспособились к нему
05 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/undefined undefined

Западная военная техника не поможет ВСУ, поскольку ВС РФ уже приспособились к ней. Такое заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарёв в интервью Youtube-каналу «Новости Live».
Он отметил, ссылаясь на анонимных соратников экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, что российские военные быстро учатся и могут в краткие сроки найти контремеры для уничтожения нового украинского оружия. В частности, по словам Золотарёва, ВС РФ уже готовы к встрече с истребителями F-16.

Политолог подчеркнул, что сдержанность западных стран к поддержке Украины привела к ресурсному и технологическому превосходству России, которое сыграло решающую роль в исходе конфликта, что больше всего волнует украинских союзников.

В заключение Золотарёв указал на возрастающую тревогу среди европейских политиков и представителей стран НАТО, которые сильно обеспокоены дальнейшим ходом конфликта.

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#вооружение
#украина
#россия
#поставки
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Дрон-камикадзе ударил по воинской части в Приднестровье
ТАСС: Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
05 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/aapsky

Дрон-камикадзе ударил по воинской части в Рыбницком районе Приднестровья, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики.
В сообщении уточняется, что нанесены незначительные повреждения. Данная воинская часть расположена в 6 км от приднестровско-украинской границы.

Целью являлась радиолокационная станция, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

17 марта дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе. БПЛА ударил в борт вертолета, из-за чего машина полностью сгорела. Правоохранители ведут расследование случившегося.

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#всу
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#украина
#воинская часть
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ВС РФ получили партию модернизированных самоходных артиллерийских установок
«Ростех» поставил в войска модернизированные САУ «Мста-С» и «Акация»
05 апреля 2024, 18:49

Фото: Минобороны РФ

Партия самоходных артиллерийских установок поступила от «Ростеха» в ВС РФ. Об этом сообщили в госкорпорации.
Речь идёт о самоходных артиллерийских установках 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Они прошли комплексную модернизацию в рамках гособоронзаказа.

«Мста-С» в ходе модернизации была оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнём. Это позволяет включить установку в разведывательно-ударный контур и оперативно нанести удар по цели после её обнаружения беспилотником или иными средствами.

Поставленные в российскую армию «Акации» базируются на легкобронированном гусеничном шасси. Хорошая проходимость установки позволяет ей выполнять задачи в местности с мягким грунтом, где более тяжёлые и колёсные машины могут застрять.

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#вс рф
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#вооружение
#минобороны рф
#армия россии
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Рогов: ВС РФ сорвали ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино
05 апреля 2024, 18:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия сорвала ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам политика, российские войска пресекли ротацию военной техники и живой силы Вооружённых сил Украины точными ударами севернее Работино и в районе Малой Токмачки.

Напомним, ранее российский снайпер победил в дуэли с двумя вражескими снайперами в районе Работино. Боец 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» также сообщил, что снайперы могут ожидать цель от 8 часов до нескольких дней.

Сегодня стало известно, что российская армия вошла в пригород Часов Яра в артёмовском районе Донецкой Народной Республики.

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#всу
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ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации в Херсонской области
05 апреля 2024, 18:00

Фото: iStock/NatureNow

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале написал, что украинский боевой дрон атаковал автомобиль сотрудника Каховской администрации в Херсонской области.
Отмечается, что сотрудник остался жив, так как успел укрыться. В результате атаки никто более не пострадал. Филипчук отметил, что зверства киевского режима никогда не будут оправданы.

По его словам, людей не запугать, работа будет выполняться на благо округа.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области во время восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#дрон
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