НАТО наносит ущерб ЧМФ России — Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море. Об этом он рассказал представителям СМИ на брифинге.
Напомним, 18 марта Столтенберг прибыл с визитом в Тбилиси из Баку. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали несколько заявлений для СМИ.
14 марта Столтенберг также заявлял, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России наносились ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО.
Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, рассказали в пресс-службе Минобороны.
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«Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — сказал Столтенберг.
Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, рассказали в пресс-службе Минобороны.
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Элина Позднякова