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НАТО наносит ущерб ЧМФ России — Столтенберг

Столтенберг: поддержка НАТО нанесла ущерб флоту России на Черном море
18 марта 2024, 16:48
Фото: iStock/Dovapi

Фото: iStock/Dovapi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба российскому флоту в Черном море. Об этом он рассказал представителям СМИ на брифинге.
Напомним, 18 марта Столтенберг прибыл с визитом в Тбилиси из Баку. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали несколько заявлений для СМИ.

«Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — сказал Столтенберг.


14 марта Столтенберг также заявлял, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России наносились ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, рассказали в пресс-службе Минобороны.

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Аналитик Беляев назвал «путём самоубийцы» отказ Украины от транзита газа РФ
18 марта 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/RYosha

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Украины от транзита российского газа вредно для самой Украины из-за потери ею значительной части доходов.
Он отметил, что, теряя свои доходы из-за подобных решений они ещё и обострят отношения с нашей страной.

«Из-за этого своей же рукой разрушают перспективы существования Украины как самостоятельного государства. <…> Для Украины это путь самоубийцы, который ни к чему не приведет. Конечно, они надеются, что будут добывать его через Польшу или Венгрию, но никто точно не знает, получится ли у них это», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.

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#доходы
#украина
#россия
#газ
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«Хотели напугать русских»: итоги голосования 2024 и на что пошла Украина для срыва выборов
Результаты выборов президента России 2024
18 марта 2024, 17:18

Фото: istockphoto/macky_ch

17 марта в России завершились выборы президента. Согласно данным ЦИК РФ, действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал большинство голосов, однако окончательные итоги будут известны на заседании ЦИК 21 марта. О том, как на предварительные итоги голосования отреагировали мировые политики, и что предпринимала Украина для срыва президентских выборов в России, расскажет редакция «Радио 1».

Выборы президента: рекордная явка


Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 10:00 по мск в голосовании приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 избирателей.

В этом году явка на выборы стала рекордной.

Памфилова отметила, что особенно активно избиратели шли голосовать в новых регионах. Она обратила внимание на то, что люди не боялись террористических актов, ударов по избирательным пунктам и шли на выборы.
«У нас подорвали нашу коллегу. К сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было? На ее место её сын пришел работать в комиссию», — рассказала глава ЦИК РФ.


Выборы президента России: итоги голосования


По предварительному подсчету голосов, первое место занял действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 87,8% участников. Второе место занял Николай Харитонов. Его выбрали 4,7% опрошенных. Третьим стал Владислав Даванков с 3,6%. Четвертую позицию занял Леонид Слуцкий с 2,5%.

Сроки инаугурации президента в России


Согласно российскому законодательству, инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая. На следующий день будет рассмотрен вопрос о назначении на должность председателя правительства.
Президентский срок нового главы начнет исчисляться со дня принятия полномочий.

Реакция мировых политиков на выборы в России


Представители ряда западных стран выразили сомнения в легитимности выборов в России. В МИД Польши возмутились тем, что избирательные участки были организованы за пределами РФ, кроме того, польские власти не одобрили проведение голосования в новых российских регионах.

По мнению главы МИД Великобритании, выборы в России прошли «нечестно» и были «организованы несвободно».
Аналогичным мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский.
Глава ФРГ также заявил, что не признает законность выборов в РФ и не намерен поздравлять Владимира Путина с победой в голосовании.

Как Украина пыталась сорвать выборы в РФ


ВСУ осуществляли массированные атаки российских территорий во все дни президентских выборов. Кроме того, украинские боевики неоднократно предпринимали попытки прорыва российской границы.

Владимир Путин прежде сообщил, что в нападениях на Белгородскую область принимали участие более 2,5 тысячи боевиков ВСУ и 35 танков. Президент подчеркнул, что Киев пытался сорвать процесс голосования и что «безнаказанными эти удары не остаются и не останутся».

«Кого они решили напугать, русский народ?» — недоумевает Путин.

При этом глава государства сообщил, что российская ПВО отражает преимущественное количество атак ВСУ.

Помимо нападений на территории РФ, Украина совершила ряд провокаций с привлечением российских граждан, которые посетили избирательные участки. В различных городах страны, «избиратели» устраивали поджоги, уничтожали бюллетени, обливали документы зеленкой. Многие из тех, кто был задержан за подобные нарушения, признавались, что действовали по заданию украинских кураторов.

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Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом
18 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Artur Bogacki

Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующую ноту российских дипломатов.
«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе российского ведомства.
Давно обещанный, но до сих пор не реализованный жест немецкого правительства в адрес жертв нацистской Германии, проживающих в Санкт-Петербурге в годы Второй Мировой войны, должен уже обрести юридические очертания, излагается в ноте.

Ранее сообщалось, что Правительство ФРГ заявило, что не считает президентские выборы в России легитимными. Об этом рассказала на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отказался поздравлять Путина с переизбранием, сообщил пресс-секретарь главы немецкого государства Серстин Гаммелин.

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Правительство ФРГ не признает российские выборы законными

Боррель заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке»
#германия
#блокада ленинграда
#россия
#владимир путин
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Боррель заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке»
Боррель: Выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке»
18 марта 2024, 16:12

Фото: iStock/artJazz

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза высказал недовольство прошедшими президентскими выборами в России, сказав, что они якобы проводились «в ограниченной политической обстановке». Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник 18 марта в России были объявлены итоги президентских выборов. По результатам подсчета 100% бюллетеней уверенную победу одержал действующий лидер страны Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов.

Страны Европы и Азии по-разному отрефлексировали на это внутриполитическое событие в РФ. Представители азиатских стран по большей части направили президенту слова поддержки. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием и выразил мнение, что россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства.

Европейские политики напротив в крайне негативном ключе оценили проходивший с 15 по 17 марта всероссийский выборный процесс. Правительство ФРГ не признало выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Евросоюз также раскритиковал общероссийское голосование, упрекнув ЦИК РФ в том, что мероприятие прошло якобы в «ограниченной политической обстановке». С таким мнением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Дмитрий Песков выступил с заявлением, что в Кремле были готовы к мнениям спикеров европейских держав, что выборы в России не являются свободными и честными.

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#выборы
#россия
#евросоюз
#владимир путин
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Депутат Ананских высказал уверенность в продолжении работы трубопровода в Европу
18 марта 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/MikeMareen

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.
Он объяснил, что решение, озвученное министром энергетики Украины Германом Галущенко о непродлении контрактов о транзите газа, не будут выгодны ни Европе, не самой Украине.

«Считаю, что трубопровод всё равно будет работать. Зеленский считает себя самым хитрым и хочет запрета только на словах. На деле он понимает, что стране нужны деньги от транзита газа. Контракт будет формальным не с Украиной, а с какой-нибудь европейской страной, но с транзита деньги получать будет, безусловно, Киев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Ананских.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась продлевать газотранспортный контракт с «Газпромом» после 31 года настоящего года.

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#украина
#контракт
#европа
#газ
#газпром
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Столтенберг: Грузия должна «делать больше», чтобы остановить Россию
18 марта 2024, 15:48

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО призывает власти Грузии «делать больше», чтобы остановить Россию. Об этом Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, пишет «Газета.ru».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 18 марта прибыл с визитом в Грузию.

На встрече с премьер-министром Ираклием Кобахидзе глава Североатлантического альянса поблагодарил Грузию за всеобъемлющую помощь в размещении украинских беженцев. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи. Однако дипломат подчеркнул, что считает это недостаточным и призвал страну «делать больше», чтобы остановить Россию.

«Я приветствую размещение в Грузии тысяч украинских беженцев и гуманитарную помощь, которую оказывает Грузия Украине, но надо сделать больше, чтобы остановить Россию», — сказал Столтенберг.

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#россия
#украина
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Боррель: Сектор Газа — кладбище для людей и гуманитарных норм
18 марта 2024, 15:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

До начала израильской военной операции сектор Газа был самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Теперь территория анклава — кладбище для людей и гуманитарных норм.
Такое мнение высказал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время встречи глав МИД ЕС в Брюсселе он выразил надежду, что министры подготовят к саммиту ЕС пересмотр общей позиции Евросоюза по палестино-израильскому конфликту.

Сектор Газа в настоящее время превратился в никем не контролируемую территорию, продолжил глава европейской дипломатии. Правят там вооружённые группировки и контрабандисты. У граждан остаётся только два пути: эмиграция или терроризм, заключил Боррель.

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#мид
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#сектор газа
#израиль
#терроризм
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Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Грузию
18 марта 2024, 15:38

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл 18 марта в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.

Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО», — сказал Генсек альянса.
Он подчеркнул, что для вступления Грузии в НАТО, в стране должны быть проведены реформы, направленные на обеспечение честных, открытых и легитимных выборов.

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#нато
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После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов
18 марта 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Diy13

Опубликованы окончательные результаты подсчёта голосов на выборах президента Российской Федерации. За действующего главу государства проголосовали 87,28% избирателей.
Самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с большим отрывом. Занявший второе место кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов. За представителя политической партии «Новые люди» проголосовали 3,85% граждан России. Лидер парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,20% голосов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что окончательные уточнённые данные подсчёта голосов будут готовы 21 марта. По её словам, нынешние выборы стали самыми массовыми в современной истории России. Явка граждан на избирательные участки составила рекордные 77,44%. Свой выбор сделали свыше 87,1 миллиона россиян.

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