НАТО наносит ущерб ЧМФ России — Столтенберг

17 марта в России завершились выборы президента. Согласно данным ЦИК РФ, действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал большинство голосов, однако окончательные итоги будут известны на заседании ЦИК 21 марта. О том, как на предварительные итоги голосования отреагировали мировые политики, и что предпринимала Украина для срыва президентских выборов в России, расскажет редакция «Радио 1».