Глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что больше никогда не сможет стать президентом, поскольку он уже «политически умер». Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.