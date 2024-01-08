Глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

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Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказался выполнить просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о выплате пособий по безработице палестинским рабочим, которым запретили въезжать в Израиль. Об этом сообщает портал Axios.
Ранее власти Палестины привели статистику, согласно которой итогом трёхмесячной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа стало массовое уничтожение жителей анклава. Число погибших в результате боевых действий является самым крупным за всю современную историю региона.
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Анастасия Чинкова