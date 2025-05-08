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Глава Общественной палаты Подмосковья Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университа Цинхуа

Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университета Цинхуа

Видео: пресс-служба Общественной палаты Московской области

Председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Цинхуа – одним из ведущих вузов Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ является результатом двустороннего стремления России и Китая к углублению гуманитарного и образовательного взаимодействия, он был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Партнёрство МГИМО и Цинхуа направлено на запуск совместных образовательных программ, различных исследовательных проектов и научной кооперации, которая актуальна для развития России и Китая.

Софинансирование основных направлений сотрудничества, в том числе совместные научные исследования и инновационные разработки, будет осуществляться через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда, спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев также присутствовал при подписании документа.

В Общественной палате добавили, что подписание соглашения станет важным вкладом с развитие гражданской дипломатии и общественного участия в выстраивании международного сотрудничества.

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#развитие
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Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова излюбленной цитатой Марка Твена
Кадыров: Путин ответил на слухи о моей отставке цитатой Марка Твена
08 мая 2025, 14:39

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным российский лидер прокомментировал слухи о возможной отставке главы республики. Об этом чеченский лидер рассказал в своем Телеграм-канале.
«Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — так Владимир Путин отреагировал на слухи о возможной отставке Рамзана Кадырова.

Глава Чечни обратил внимание на слова главы государства о том, что «им еще работать и работать». Так Рамзан Кадыров дал обещание, что будет выполнять приказ Верховного Главнокомандующего.

Недавно чеченский лидер объявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Во время беседы с представителями СМИ Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Глава республики рассчитывал, что Кремль поддержит его инициативу.

Накануне Владимир Путин предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики. Президент РФ заявил, что глава Чечни может гордиться результатами развития региона.

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#владимир путин
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Лукашенко заявил, что задержался у власти, и призвал белорусов «потерпеть»
Лукашенко заявил, что немного задержался у власти в Белоруссии
08 мая 2025, 12:15

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Об этом он заявил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что фактически новое поколение приведено к власти, однако должны оставаться и более опытные политики. В связи с этим Лукашенко призвал белорусов «потерпеть», добавив что он «немножко задержался» у власти.

Также белорусский лидер призвал жителей страны профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, чтобы в каждой структуре поддерживалась бесперебойная деятельность.

Несмотря на это заявление, в конце января Лукашенко отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.

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#власть
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Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне
08 мая 2025, 11:17

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил американского коллегу Дональда Трампа за слова о том, что США внесли больший вклад в победу над гитлеровской Германией, чем Советский Союз.
Глава государства в беседе с RT назвал заявления Трампа ксенофобными и агрессивными. Он подчеркнул, что Запад начал продвигать русофобию для искажения и обесценивания заслуг СССР. Фактически, это является фашизмом, подчеркнул Мигель Диас-Канель.

Кубинский политик также добавил, что эти же люди выступают за ужесточение блокады и включение Кубы в перечень государств-террористов, а также за расширение НАТО к границам с Россией. Мигель Диас-Канель вновь отметил, что действия Запада являются одной из форм фашизма.

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#победа
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Один из крупнейших воздушных боёв в истории произошёл на границе Индии и Пакистана
CNN: на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв
08 мая 2025, 09:43

Фото: iStock/yucelyilmaz

На границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в новейшей истории авиации. Об этом сообщает CNN.
Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии. Этот бой стал одним из крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации.

Более часа происходило сражение 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. Обмен ракетными обстрелами вёлся на расстоянии свыше 160 километров.

Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удар по Пакистану. Индийская сторона заявила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов.

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#индия
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#пакистан
#авиация
#история
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«Известия»: Украина хочет сорвать парад Победы для демонстрации слабости РФ
08 мая 2025, 06:06

Фото: iStock/Diy13

Украина попытается сорвать парад Победы 9 мая, чтобы показать международному сообществу слабость России. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость России», — передает слова Блохина издание «Известия».

Эксперт отметил, что таким образом Украина хочет подорвать международный престиж РФ. Помимо этого Блохин заявил, что если киевский режим решит ударить по Красной площади, то тогда «от Киева мокрого места не останется».

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