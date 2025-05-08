Глава Общественной палаты Подмосковья Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университа Цинхуа

Видео: пресс-служба Общественной палаты Московской области
Председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Цинхуа – одним из ведущих вузов Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ является результатом двустороннего стремления России и Китая к углублению гуманитарного и образовательного взаимодействия, он был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Партнёрство МГИМО и Цинхуа направлено на запуск совместных образовательных программ, различных исследовательных проектов и научной кооперации, которая актуальна для развития России и Китая.
Софинансирование основных направлений сотрудничества, в том числе совместные научные исследования и инновационные разработки, будет осуществляться через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда, спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев также присутствовал при подписании документа.
В Общественной палате добавили, что подписание соглашения станет важным вкладом с развитие гражданской дипломатии и общественного участия в выстраивании международного сотрудничества.
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Партнёрство МГИМО и Цинхуа направлено на запуск совместных образовательных программ, различных исследовательных проектов и научной кооперации, которая актуальна для развития России и Китая.
Софинансирование основных направлений сотрудничества, в том числе совместные научные исследования и инновационные разработки, будет осуществляться через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда, спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев также присутствовал при подписании документа.
В Общественной палате добавили, что подписание соглашения станет важным вкладом с развитие гражданской дипломатии и общественного участия в выстраивании международного сотрудничества.
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Анастасия Чинкова