Стало известно о болевой точке Трампа в торговой войне с КНР

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Президент США Дональд Трамп показал Пекину свою «болевую точку» в тарифной войне с Китаем. Об этом пишет издание New York Times. Уточняется, что хозяин Белого дома решил приостановить ввод тарифов против своих торговых партнеров.
«Господин Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) понял, что у его противника есть болевая точка», — сказано в публикации.По информации обозревателей, американского лидера обеспокоили последствия ввода всемирных пошлин. Речь идет о перспективе пошатнуть положение национальной валюты и падении на фондовом рынке. При этом в КНР, пишут авторы, считают, что победит тот, кто заставит простых людей терпеть трудности для защиты национальных интересов.
«Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости «решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца», — добавили журналисты.В настоящее время взаимные пошлины Китая и США составляют 125%. Кроме того, у Вашингтона есть 20%-центная пошлина для КНР, которую ввели, обвинив Китай в недостаточной борьбе с запрещенными веществами.
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Никита Кротов