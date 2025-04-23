Посла КНР вызвали в МИД Украины из-за участия китайских военных в СВО

Подмосковный лифтостроительный завод «ПУЛЬС» разработал уникальные технологические решения для экстремальных нагрузок до 24 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области. Такие лифты будут использовать в складских комплексах и на промышленных предприятиях.



Завод «ПУЛЬС» входит в ГК LIFT-IMPORT и специализируется на создании лифтов с грузоподъемностью от трёх до 10 тонн.



«В разработку и производство уникальных лифтовых систем под торговой маркой PULS компания инвестировала порядка 60 млн рублей. Сегодня производственные мощности завода в Мытищах позволяют выпускать до 50 тяжёлых лифтов каждый год», – рассказали в пресс-службе.



Технология, разработанная за полгода интенсивных испытаний, исключает риск перекоса лифтов даже при экстремальных нагрузках до 24 тонн.



«Наши инженеры создали решение, которого не было на рынке. Уже сегодня система работает на стратегических объектах в разных регионах. Каждый наш проект – это индивидуальное инженерное решение. Например, для одного машиностроительного предприятия мы создали лифт, где только канаты весят 1,5 тонны», – рассказал гендиректор завода «ПУЛЬС» Артём Исаев.



Среди заказчиков продукции завода – крупные промышленные предприятия России. Например, для нижегородского автозавода специалисты завода изготовили два грузовых лифта грузоподъёмностью 5 тонн с машинным помещением.



Фото: пресс-служба Мининвеста МО



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