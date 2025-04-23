Посла КНР вызвали в МИД Украины из-за участия китайских военных в СВО

Фото: iStock/designer491
Посол КНР в Киеве Ма Шэнкунь был вызван в МИД Украины из-за якобы участия китайский военный в СВО на стороне России. Об этом сообщает украинское ведомство.
«Доказательства таких фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне», — говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Facebook*.
Украинская сторона выразила серьезную обеспокоенность и предоставила Китаю доказательства своих обвинений.
При этом представители КНР уже неоднократно опровергали любые обвинения по данному поводу. К тому же Китай заявлял, что не поставляет вооружение России, которое применяется в зоне СВО.
Читайте также:
Названо неожиданное последствие торговой войны с США для Китая
Бондаренко: уступка РФ территорий может привести к бунту на Украине
Зеленский: необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта
Facebook* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Иван Мусатов