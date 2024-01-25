Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76

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Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что у него пока нет деталей произошедшего. Так Борг ответил РИА Новости на вопрос по поводу установления контакта по крушению Ил-76 с Россией или Украиной.
Борг отметил, что вернется к данному вопросу, как только полная информация появится.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военнослужащими, которые должны были вернуться домой.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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Екатерина Коршунова