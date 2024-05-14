Глава офиса Зеленского выдвинул наглые предложения союзникам

Минсельхоз вместе с Минэкономразвития хотят ввести ограничения на ввоз в Россию цветов из недружественных стран Запада. Такое заявление сделала кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут в рамках своего выступления на пленарной сессии в Госдуме.