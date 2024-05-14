Глава офиса Зеленского выдвинул наглые предложения союзникам

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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзницам тратить на Украину 0,25% своего ВВП, а также передать ей замороженные российские активы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил важность того, чтобы союзники Украины тратили на военную помощью для неё 0, 25% своего ВВП, а также разблокировали замороженные активы России в размере 300 миллиардов долларов.
Ермак также предложил западным странам обозначить чёткие временные рамки вступления Украины в НАТО. Это должно произойти не позднее июля 2028 года.
Такими действиями, подчеркнул Ермак, НАТО покажет России, что она не получит выгоды от продолжения конфликта.
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Ермак также предложил западным странам обозначить чёткие временные рамки вступления Украины в НАТО. Это должно произойти не позднее июля 2028 года.
Такими действиями, подчеркнул Ермак, НАТО покажет России, что она не получит выгоды от продолжения конфликта.
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Анастасия Чинкова