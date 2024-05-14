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Глава офиса Зеленского выдвинул наглые предложения союзникам

Ермак попросил союзников передать Киеву замороженные активы России
14 мая 2024, 16:17
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзницам тратить на Украину 0,25% своего ВВП, а также передать ей замороженные российские активы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил важность того, чтобы союзники Украины тратили на военную помощью для неё 0, 25% своего ВВП, а также разблокировали замороженные активы России в размере 300 миллиардов долларов.

Ермак также предложил западным странам обозначить чёткие временные рамки вступления Украины в НАТО. Это должно произойти не позднее июля 2028 года.



Такими действиями, подчеркнул Ермак, НАТО покажет России, что она не получит выгоды от продолжения конфликта.

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#украина
#ввп
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#сша
#евросоюз
Зеленский на этой неделе посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
Зеленский 17 мая посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
14 мая 2024, 16:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая посетит Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Об этом сообщает телеканал TVE.
Отмечается, что в пятницу король Испании Филипп VI примет Зеленского в своём дворце в Мадриде. После этого глава государства и его супруга Летисия дадут обед в честь украинского президента.

Ранее газета Pais писала, что по этому соглашению Испания будет обязана оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе, сотрудничать в обучении вооружённых сил и развитии оборонной промышленности Украины и обмениваться данными из области разведки и кибербезопасности.

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#владимир зеленский
#соглашение
#безопасность
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Армения потребовала вывести группы российских пограничников
Бортников: российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном
14 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/alexis84

Армения потребовала вывести временные оперативные группы российских пограничников. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФСБ России Александр Бортников в ходе пленарного заседания в Совфеде.
Он подчеркнул, что требования Еревана были услышаны, поэтому принято решение о выводе временных оперативных групп пограничников.

Вместе с этим, власти страны попросили закрыть российский пограничный пункт в аэропорту «Звартноц» в Ереване. В ближайшее время это также будет сделано.

При этом, по словам Бортникова, российские пограничники всё же останутся в Армении и будут охранять границу страны с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.

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#армения
#россия
#граница
#пограничники
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Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в этом году
14 мая 2024, 15:19

Фото: Istock/sinonimas

Армения готова вступить в Евросоюз в 2024 году, пишет ТАСС.
Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. На вопрос, в каком году Армения планирует вступить в Евросоюз, Пашинян сказал, что в этом.

В начале апреля в Брюсселе прошла встреча представителей Армении, США и Евросоюза. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Запад за превращение Армении в форпост на Южном Кавказе.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Еревана информации о договоренностях с США и ЕС.

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#армения
#европа
#евросоюз
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Колокольцев заявил о подготовке реформы в миграционной сфере
14 мая 2024, 15:11

Фото: сайт Кремля

Готовим миграционную реформу, усилим контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ. Об этом в Совете Федерации заявил кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев.
«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами», — сказал он.

Колокольцев прибыл в Совфед для проведения консультаций по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее он заявлял, что борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, является одной из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел России. Говоря о первостепенных задачах МВД РФ, Колокольцев перечислил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией как в собственных рядах, так и среди чиновничества в целом, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений.

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#мвд
#борьба
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#мигрант
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Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении
14 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Diy1

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Информация следует из итогов голосования.
Отмечается, что 84 политика проголосовали за принятие закона, а 30 — против. На фоне принятия закона протестующие в Тбилиси бьют в ограждения, находящиеся перед зданием парламента.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#политика
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#меры
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Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина
Из охранника Путина в преемники: Карьера Алексея Дюмина
14 мая 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

14 мая президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от занимаемой должности.
О том, в каких должностях успел поработать при Путине, какое влияние оказал на процесс присоединения Крыма к России и почему его считают преемником президента, расскажет редакция «Радио 1».

Биография

Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В 1984 году у Дюмина родился младший брат Артем. В дальнейшем он стал бизнесменом и возглавлял СК «Олимпийский». В 1994 года Алексей Дюмин окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году с отличием окончил РАНХиГС. Еще через четыре года Дюмин прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.

Охранник Путина

Свою профессиональную биографию Дюмин начал в 1999 году. В это время Алексей Геннадьевич стал частью группы личной охраны премьер-министра Владимира Путина. После чего Дюмин занимал должность замначальника управления по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.

Алексей Дюмин был сопровождающим Путина во время множества мероприятий, как в России, так и за рубежом, в особенности на саммитах G8, G20, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС и других. Дюмина часто называют «адъютантом Путина», однако сам Алексей Геннадьевич так не считает. За свою карьеру Дюмин успел поработать в охране нынешнего российского лидера во время его первых двух президентских сроков, а также в годы, когда Путин возглавлял правительство.

Работа в ГРУ и Минобороны

В 2013 году Дюмин был назначен заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Он командовал силами специальных операций ВС. Считается, что данное подразделение сыграло особую роль в операции по присоединению Крыма к России. Сам Дюмин подчеркивал, что его подразделение участвовало в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи.

Губернатор Тульской области


2 февраля 2016 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сам Дюмин утверждал, что эта должность стала для него неожиданной. В сентябре того же года Дюмин победил на выборах губернатора. Спустя пять лет был переизбран на пост главы региона.

При Дюмине экономика Тульской области продолжила расти. Ее объем увеличивался каждый год. Благодаря усилиям тульского губернатора валовой региональный продукт региона вырос практически в два раза.


Преемник Путина

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Дюмин будет курировать вопросы ОПК и спорта.

Герой России


Звание «Герой России», по словам самого тульского губернатора Дюмина, он получил за выполнение специальных заданий в составе подразделения. Относится ли награждение Алексея Геннадьевича к операции по присоединению Крыма к России остается неизвестным. Дюмин также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского и другими.

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ЕС снял препятствия для выдачи Киеву 50 миллиардов евро
14 мая 2024, 14:20

Фото: Istock/artJazz

Программа реформ, предложенная властями Украины, получила одобрение Евросоюза.
Это говорит о снятии препятствий для предоставления Киеву 50 миллиардов евро, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что план поможет запустить инициативу Ukraine Facility. В его рамках страна в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро. Всего в этом году Киев планирует привлечь 16 миллиардов.

Шмыгаль поблагодарил Бельгию и государства Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку.

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#киев
#украина
#евросоюз
#финансирование
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Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу
14 мая 2024, 14:10

Фото: Официальный сайт Кремля

Новая должность Сергея Шойгу имеет очень большую значимость для России, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», — заявил Песков в ходе брифинга.

Спикер Кремля также подчеркнул, что говорить о «понижении Шойгу» неуместно.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация российского лидера Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после торжественной церемонии правительство РФ сложило свои полномочия. Владимир Путин переназначил премьер-министром России Михаила Мишустин, который, в свою очередь, внёс на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства.

Сергея Шойгу, который с ноября 2012 года занимал должность министра обороны, назначили секретарём Совета Безопасности РФ.

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#сергей шойгу
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#минобороны рф
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Минсельхоз планирует ограничить ввоз цветов из стран Запада
Лут: Минсельхоз планирует ограничить импорт цветов из западных стран
14 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/DutchScenery

Минсельхоз вместе с Минэкономразвития хотят ввести ограничения на ввоз в Россию цветов из недружественных стран Запада. Такое заявление сделала кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут в рамках своего выступления на пленарной сессии в Госдуме.
По её словам, обсуждается возможное принятие мер таможенного-тарифного регулирования в этой отрасли. Однако ограничения не должны оказать отрицательное влияние на наличие цветов на внутреннем рынке страны. Она также отметила, что в России есть разные меры поддержки для участников отрасли, которые могут увеличить объёмы производства цветов.

Подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объемы производства.

«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — заключила Лут.

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