Стала известна цель визита Блинкена на Украину

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Уточняется, что также будет обсуждаться аспект «возращения инициативы» ВСУ на поле боя, которая, по мнению источника, кажется недосягаемой из-за происходящего в Харьковской области. Эта ситуация уже вынудила Киев направить подкрепление в регион.
В материале газеты говорится, что это также может поставить под угрозу другие участки украинского фронта. Примечательно, что в ходе визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Данная поездка госсекретаря США является первой после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева.
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В материале газеты говорится, что это также может поставить под угрозу другие участки украинского фронта. Примечательно, что в ходе визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Данная поездка госсекретаря США является первой после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева.
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Екатерина Коршунова