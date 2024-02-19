Глава «Патриотов» Филиппо заявил об опасности создания армии ЕС

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что при создании армии Евросоюза пострадают европейские народы.
Он пояснил, что такая наднациональная армия будет тем и опасна, что она не будет привязана ни к одному из народов, она не будет иметь демократической и национальной законности.
Идея создания армии ЕС вызвана, по словам политика, нагнетанием антироссийских настроений в регионе, а также заявлениями Дональда Трампа против НАТО.
Ранее Флориан Филиппо заявлял, что желающие продолжать военные действия на Украине и без конца отправляющие Киеву оружие и деньги могут сами отправиться повоевать.
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«Если мы дадим Европейскому союзу армию, если Урсула фон дер Ляйен, например, станет главой армии, то я думаю, что первыми жертвами этой армии станут сами европейские народы, которые хотели бы покинуть ЕС», — пояснил в беседе с NEWS.ru Филиппо.
Ранее Флориан Филиппо заявлял, что желающие продолжать военные действия на Украине и без конца отправляющие Киеву оружие и деньги могут сами отправиться повоевать.
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Мелисса Тимофеева