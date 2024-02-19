Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться воевать на Украину

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Желающие продолжать военные действия на Украине и без конца отправляющие Киеву оружие и деньги могут сами отправиться повоевать. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на выступление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил, что экономику Франции необходимо перевести на военные рельсы.
Филиппо продолжил свою мысль тем, что если человек связан обязательствами перед Евросоюзом и НАТО и требует продолжения войны, он должен сам столкнуться со своей ответственностью. Поэтому все те, кто настаивает на продолжении военных действий на Украине — Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Рафаэль Глюксманн, Эммануэль Макрон и им подобные — должны сами отправиться туда, заключил политик.
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«Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем спонсировать ее "до последнего украинца"», — написал политик в своей социальной сети X (бывший Twitter).
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Александр Бойцов