Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины после встречи Зеленского и Трампа

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Государственный департамент США прекратил поддержку программы восстановления энергоинфраструктуры Украины после скандальной встречи Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
«На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в сообщении телеканала.
По итогам скандальной встречи Зеленского и Трампа 28 февраля была отменена запланированная пресс-конференция, а глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. В заголовках мировых СМИ есть заявления о худшем исходе для Украины. Сам Трамп раскритиковал Зеленского и обвинил того в неуважении к США.
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Иван Мусатов