Зеленский поблагодарил Трампа и США после провальной встречи в Белом доме

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Владимир Зеленский выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу и США после своего провального визита в Белый дом. Об этом глава киевского режима написал в соцсетях.
«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — пишет Зеленский.
Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее итогам была отменена пресс-конференция, а глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. Мировые СМИ пишут о негативном исходе встречи, а среди заголовков есть заявления о худшем сценарии для Украины. Сам же Трамп выступил с критикой Зеленского, обвинив того в неуважении к США.
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