Глава Пентагона испытывает параноидальный страх из-за Трампа
Глава Пентагона Пит Хегсет испытывает параноидальный страх, что президент США Дональд Трамп может его уволить. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на несколько источников.
По их информации, из-за этого страха Хегсет все больше отстраняется от чиновников ведомства. Он ограничил общение узким кругом близких людей.
Часть официальных мероприятий глава Пентагона посещает вместе с женой Дженнифер. Среди других приближенных — его брат Фил, которого он назначил старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морпех Рики Бьюриа.
По словам собеседников издания, военный министр опасается, что его опыт службы майором пехоты национальной гвардии и участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане покажется Трампу недостаточным для такой высокой должности.
