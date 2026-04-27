В России прокомментировали стрельбу на мероприятии с Трампом

27 апреля 2026, 16:36

Обозреватель Вайнер: Стрельба на встрече с участием Трампа вызвала иронию в США

Фото: iStock/rarrarorro

Стрельба на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа вызвала иронию в американском сообществе. Об этом рассказал политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее издание argumenti.ru сообщило, что человек с оружием пробрался на мероприятие с участием Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса в гостиницу «Хилтон». По данным западных СМИ, злоумышленник успел выстрелить несколько раз, после чего его поймали охранники. Уточняется, что американский лидер не пострадал.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что мероприятие плохо организовали с точки зрения безопасности.





«Что касается реакции американского общества, то она изменилась. В марте в отношении Трампа было много гражданского сочувствия. Теперь пришла ирония. Многие считают, что все это было спланировано для поднятия президентского рейтинга Трампа», — пояснил эксперт.