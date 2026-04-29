Путин поговорил с Трампом по телефону
В ходе телефонного разговора, состоявшегося 29 апреля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные международные вопросы.
Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа прошла по инициативе Москвы. Она носила дружеский, откровенный и деловой характер и продлилась более полутора часов.
Предыдущий контакт лидеров состоялся 9 марта, тогда основное внимание уделялось ситуации вокруг Ирана и урегулированию украинского кризиса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что на этот раз американская сторона не выдвигала требований о немедленном прекращении боевых действий на Украине.
В свою очередь, Дональд Трамп 26 апреля уже подтвердил, что продолжает поддерживать связь с российским президентом, а также находится в контакте с Владимиром Зеленским в рамках дипломатических усилий по разрешению конфликта.
