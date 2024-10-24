Глава Пентагона Ллойд Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт неизбежно завершится переговорами.
В ходе общения с журналистами в Риме после встречи с папой Римским Франциском, Остин подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат оказывать поддержку Украине, пока украинская сторона не решит, когда наступит время для переговоров.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию, предложив прекратить огонь после вывода украинских войск с новых российских регионов и выполнения ряда условий, таких как отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус Украины. Однако после обострения ситуации, Москва временно отказалась от переговоров с Киевом.
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«Этот конфликт завершится переговорами в какой-то момент», — отметил глава Пентагона, добавив, что Святой Престол обеспокоен гуманитарными последствиями как на Украине, так и на Ближнем Востоке, и разделяет стремление к прекращению огня.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию, предложив прекратить огонь после вывода украинских войск с новых российских регионов и выполнения ряда условий, таких как отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус Украины. Однако после обострения ситуации, Москва временно отказалась от переговоров с Киевом.
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Елена Перлова