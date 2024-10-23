Владимир Зеленский
Мирные инициативы, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп, вполне реальны, и украинский лидер Владимир Зеленский боится их. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Медведчук отметил, что заявления американского политика по поводу окончания конфликта некоторые считают не более чем предвыборным популизмом. По его словам, в случае избрания Трамп «из президента мира может превратиться в президента войны».
Политик также указал на различие между Трампом и Зеленским. В избирательной риторике Трампа «нет невнятности Зеленского». Медведчук утверждает, что кандидат в президенты США также «заявляет о возможности Третьей мировой войны».
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