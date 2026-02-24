Глава Пентагона Хегсет не стал отрицать существование инопланетян
Глава Пентагона Пит Хегсет не стал отрицать существование инопланетян в ходе посещения предприятия Sierra Space в городе Луисвилл (США, штат Колорадо). По его словам, сейчас возглавляемое им ведомство собирает и проверяет данные по этой теме.
Военный министр отметил, что к изучению информации уже приступили. Он добавил, что «не хочет говорить заранее», сколько времени займет эта работа.
Ранее экс-глава Белого дома Барак Обама впервые публично заявил, что верит в существование внеземных цивилизаций. По его мнению, инопланетяне реальны, но за время своего президентства он так и не нашел неопровержимых доказательств.
Нелдавно американский лидер Дональд Трамп пообещал обнародовать собранные Пентагоном сведения о внеземной жизни и НЛО. Свое решение он объяснил большим интересом со стороны общества к этому вопросу.
