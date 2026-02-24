Глава Пентагона Хегсет не стал отрицать существование инопланетян

24 февраля 2026, 14:32

Фото: iStock/icholakov

Глава Пентагона Пит Хегсет не стал отрицать существование инопланетян в ходе посещения предприятия Sierra Space в городе Луисвилл (США, штат Колорадо). По его словам, сейчас возглавляемое им ведомство собирает и проверяет данные по этой теме.