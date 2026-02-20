Дмитриев назвал обаму и лидером ЕС иноплаетянами

20 февраля 2026, 10:34

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал действия западных политиков в ироничной форме и назвал их инопланетянами. Об этом он написал в соцсети X.