Дмитриев назвал обаму и лидером ЕС иноплаетянами
Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал действия западных политиков в ироничной форме и назвал их инопланетянами. Об этом он написал в соцсети X.
Он предположил, что бывший президент США Барак Обама и некоторые лидеры стран ЕС и Великобритании могли бы быть «инопланетянами». По словам Дмитриева, такая версия якобы объяснила бы их решения, которые, по его мнению, направлены на подрыв цивилизации.
Ранее глава РФПИ выложил фото из машины под песню «Ночи в Женеве». Это случилось перед переговорами России, Украины и США, которые состоялись 17 и 18 февраля.
