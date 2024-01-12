Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

Фото: iStock/george_tsartsianidis
Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. Об этом заявил замминистра иностранных дел этой страны Хусейн аль-Ази, слова которого передаёт ТАСС.
«Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену», — так прокомментировал ситуацию высокопоставленный йеменский чиновник.Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил нанесение Америкой и её союзниками — Великобританией, Австралией, Нидерландами, Канадой и Бахрейном — ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Операцию он назвал ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.
В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.
Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.
Читайте также:
Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену
Начата военная операция против движения хуситов в Йемене
В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы
Артем Путинцев