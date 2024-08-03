Глава Пентагона отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

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Министр обороны США Ллойд Остин принял решение отменить досудебную сделку с тремя обвиняемыми, которым удалось бы избежать смертной казни за теракты 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.
Ранее представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Белому дому до 31 июля не было известно о том, что трое мужчин, обвиняемых в ответственности за теракты 11 сентября 2001 года, сдались следствию. По условиям соглашения, обвиняемые согласились признать себя виновными в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни. Первое слушание по этому делу запланировано на лето следующего года.
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Александр Климов