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На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией

Меркурис: часть чиновников в Киеве начинает осознавать неизбежность переговоров
18 июля 2024, 08:26
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что некоторые украинские политики начинают приходить к выводу, что единственное разумное решение для окончания конфликта — это переход к мирным переговорам. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам эксперта, немногие украинские чиновники уже осознают, что текущий конфликт для них проигран и переговоры теперь неизбежны. Меркурис отметил, что в Киеве начинают считать, что, даже если конфликт еще не полностью проигран, все идет совсем не по украинскому плану.

Меркурис заключил, что поддержка Киева со стороны западных союзников с каждым днем ослабевает.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: десять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
18 июля 2024, 08:41

Фото: istockphoto/VvoeVale

Десять безэкипажных катеров боевиков Вооруженных сил Украины уничтожены у берегов Крыма. Об этом написало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведовства, в ночь на 18 июля полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ
Развожаев: в Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
18 июля 2024, 08:22

Фото: istockphoto/DedMityay

В Севастополе была отражена попытку атаки надводного беспилотника. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. Он уничтожен. Доверяйте только официальной информации», — пояснил губернатор.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Боевики ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Российские силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
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#всу
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#рф
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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ
18 июля 2024, 07:34

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом написало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью. По данным МО РФ, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты России.

Помимо этого, российские военные в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде
18 июля 2024, 07:23

Фото: iStock/aapsky

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — рассказал он.

Лебедев добавил, что после удара местные жители фиксировали большое зарево, а также «сильную взрывную волну».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

В Белгородском районе боевики Вооруженных сил Украины атаковали мирный автомобиль, погибли 2 человекаПодробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#оружие
#армия
#владимир путин
#сво
#всу
#рф
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Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске
Глава Новороссийска Кравченко предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров
18 июля 2024, 05:56

Фото: istock / bbsferrari

На территории Новороссийска в Краснодарском крае объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Телеграм-канале.
«В Новороссийске звучит сирена - сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал городской глава.
Кравченко призвал граждан, проживающих у первой береговой линии, не приближаться к окнам и спрятаться в помещении со сплошными стенами, а также не выходить на открытое пространство у воды.

Он добавил, что сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной.

Незадолго до этого губернатор города Михаил Развожаев проинформировал, что такой БПЛА пытался совершить атаку на Севастополь, но был ликвидирован.

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#губернатор
#бпла
#мэр
#севастополь
#атака
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«Прямо на улицах»: Журналистка рассказала о хаосе на Украине
DR: на Украине мобилизация происходит беспорядочно из-за разлада органов власти
18 июля 2024, 03:58

Фото: istock / «» Oleksander Bontei

Из-за некачественного взаимодействия украинских властей мобилизация в стране происходит беспорядочно. Такое заявление сделала корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен.
Журналистка заявила о хаосе на улицах Украины. Как считает Хансен, после ужесточения законодательства ситуация станет еще хуже.

«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют». — пишет DR.
Датчанка указала, что на Украине «то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома», чтобы не попасть на «облаву» военкомов.

«Военные патрули вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами», — сообщила журналистка.
Невзирая на запуск электронного реестра воинского учета, где украинца нужно зарегистрироваться или уточнить свои сведенья, только 36% потенциальных призывников обновили личные данные, добавила Хансен.

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#радио
#данные
#заявление
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На Украине взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях
18 июля 2024, 02:24

Фото: istock / aapsky

Взрывы раздались в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале, ссылаясь на мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас в вышеназванных регионах звучит воздушная тревога.

Детали не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.

В Минобороны РФ сведенья также не комментировали.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#тревога
#воздушная тревога
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Зеленский ждет отказа России от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве
18 июля 2024, 01:25

Владимир Зеленский рассчитывает на отказ России от переговоров на его условиях, чтобы можно было обвинить Москву в срыве мирного урегулирования. Об этом пишет французская газета Parisien.
«Озвученное украинским президентом приглашение призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий. Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идет не о признании слабости, а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», – считает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.
По данным издания, Зеленский отдает себе отчет в том, что обстановка складывается не в пользу Киева, потому позицию по мирным переговорам нужно менять, так как ВС РФ методично и верно продвигается по всей линии боевого соприкосновения, перемалывает ВСУ и занимает новые рубежи.

Ранее и в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путем.

«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.
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#вс рф
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«Следствие.Инфо»: 788 военных ВСУ без вести пропали в херсонских Крынках
18 июля 2024, 01:00

Фото: istockphoto/razihusin

788 военных ВСУ пропали без вести в селе Крынки Херсонской области и объявлены в розыск полицией. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо». Практически целый полк солдат исчез с октября 2023 года по июнь 2024 года, говорится в сообщении.
По данным издания, из числа пропавших удалось вывезти тела лишь 262 человек, после чего похоронить их на Украине.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал операцию украинских военных в Крынках авантюрой. Он напомнил, что после прорыва Каховской ГЭС ВСУ пытались закрепиться в районе этого населённого пункта, который к тому времени уже покинули жители. 20 февраля, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Крынок занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что за год украинские войска потеряли там около 3,4 тысяч человек убитыми. Фактически, под Крынками была поставлена точка в украинском контрнаступлении, отметил он.

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