На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что некоторые украинские политики начинают приходить к выводу, что единственное разумное решение для окончания конфликта — это переход к мирным переговорам. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам эксперта, немногие украинские чиновники уже осознают, что текущий конфликт для них проигран и переговоры теперь неизбежны. Меркурис отметил, что в Киеве начинают считать, что, даже если конфликт еще не полностью проигран, все идет совсем не по украинскому плану.
Меркурис заключил, что поддержка Киева со стороны западных союзников с каждым днем ослабевает.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Меркурис заключил, что поддержка Киева со стороны западных союзников с каждым днем ослабевает.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова