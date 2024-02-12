Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю

Фото: сайт Пентагона
В министерстве обороны США сообщили, что глава ведомства Ллойд Остин из-за госпитализации передал обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс.
В соответствии с пресс-релизом Пентагона, передача полномочий произошла примерно в 4:55 дня по местному времени (00:55 мск воскресенья).
Остин остаётся в больнице для дальнейшего обследования из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем.
Военное ведомство также отметило, что об этой ситуации проинформированы Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штабов.
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Остин остаётся в больнице для дальнейшего обследования из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем.
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Артем Кузьмин