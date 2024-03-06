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Глава Пентагона раскрыл пользу конфликта на Украине для США

Глава Пентагона Остин: украинский конфликт укрепил экономику США
06 марта 2024, 03:21
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепляет экономику США, сообщает информационное агентство ТАСС.
Остин добавил, что это связано с расширением производственных мощностей и созданием новых рабочих мест для американских рабочих.

«Вооружения, которое мы отправили на Украину, чтобы помочь ей защитить себя, производятся в Америке американскими рабочими по всей стране – от Техаса до Огайо и Аризоны», – сказал руководитель оборонного ведомства.


По словам главы Пентагона, Соединенным Штатам необходимо увеличить свои производственные мощности и более тесно сотрудничать с партнерами и союзниками.

Ранее Пентагон заявил о принятии мер после утечки информации о российской спецоперации.

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Глава МИД Франции усомнился в способности ЕС помогать Украине
Сежурне: в Европе сомневаются в способности ЕС помогать Киеву
06 марта 2024, 03:11

Фото: iStock/Jorisvo

В Европе растут сомнения в способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью телеканалу TF1, передают РИА Новости.
«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну…», – заявил дипломат.

Также он отметил, что существуют сомнения в возможности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

«Не нужно скрывать это от французов. В первую очередь, это неясность с выборами в США, что заставляет нас задаться вопросом, будут ли американцы с нами завтра? А также в плане нашей собственной способности продержаться на фоне влияния России на наше общественное мнение», – сказал министр.

По его словам, этот «исторический момент» требует усиления поддержки Украины.

Ранее Сежурне заявил, что Франция не будет посылать свои войска на Украину.

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Нарышкин: США и Британия участвуют в подготовке ССО для борьбы с Россией
«РГ»: Глава СВР Нарышкин рассказал о подготовке сил спецопераций против РФ
06 марта 2024, 02:05

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», которое 6 марта цитирует «Российская газета»
«Американцы, [и] особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», — отметил директор СВР.

Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.

Нарышкин также назвал «очевидным фактом» участие разведслужб США в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб киевского режима.

Ранее глава российской разведки заявил, что он договорился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Уильямом Бёрнсом не допускать утечек информации по вопросам, обсуждаемым в частном порядке. При этом речь идет не только о характере обсуждаемых или подлежащих обсуждению вопросов, но и о самих фактах. По словам Сергея Нарышкина, он до сих пор придерживается данной договорённости, а все утечки происходили и происходят исключительно по вине американской стороны.

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#сша
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#россия
#спецоперация
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В Турции заявили о начале «особой войны» НАТО на Украине
Cumhuriyet: НАТО затягивает конфликт на Украине при помощи «особой войны»
06 марта 2024, 02:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные державы попытаются затянуть конфликт на Украине с помощью усилий военных специалистов и диверсий, сообщил обозреватель турецкой газеты Сumhuriyet Мехмет Али Гюлер.
Гюлер отметил, что Соединенные Штаты и их европейские партнеры не могут отправить войска на Украину для непосредственного участия в конфликте. В этом контексте Али Гюлер отметил, что страны НАТО начали экспорт на Украину «особой войны». Реализация стратегии по затягиванию конфликта включает в себя расширение «тренировочных миссий» на Украине и диверсии против России.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что его страна не будет пересекать границу соучастия в конфликте на Украине.

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#турция
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#украина
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#конфликт
#сво
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Во Франции призвали остановить «безумного» Макрона
Политик Филиппо: Макрон желает войны, его требуется остановить
06 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Эммануэля Макрона в желании войны, заявил политик в социальной сети X.
«Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!» – заявил политик, комментируя слова французского лидера о надвигающейся войне в Европе.

Ранее Филиппо отреагировал на высказывания Макрона о возможности отправки войск на Украину и призвал к выходу Франции из ЕС и НАТО.

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#франция
#украина
#военные
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Захарова напомнила о традиции США предавать союзников
Представитель МИД РФ Захарова заявила, США предают союзников не глядя
06 марта 2024, 01:29

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воевать самостоятельно.
«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников СШАпоследовательны до педантизма – предают не глядя», – оценила дипломат заявление Джона Кирби о том, что Зеленский хочет воевать сам и никогда не просил о вводе американских войск на Украину.

Захарова также задалась вопросом, зачем Зеленскому в такой ситуации членство в НАТО.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский отказывается от ввода американских войск на Украину стремится воевать самостоятельно.

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#мид рф
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#сша
#помощь
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Великобритания объявила о скорых поставках помощи на Украину
Замминистра МО: Лондон начнет поставки снарядов ВСУ в период с апреля по июнь
06 марта 2024, 00:59

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон в ближайшее время начнет поставлять артиллерийские снаряды на Украину, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление британского парламента.
Замминистра отметил, что первые поставки пакета военной помощи Киеву состоятся в период с апреля по июнь текущего года. Всего в следующем году Великобритания потратит 245 миллионов фунтов стерлингов (311 миллионов долларов) на производство артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Бельгия выделит Украине около 611 миллионов евро.

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#великобритания
#украина
#помощь
#поддержка
#военные
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Белый дом заявил о стремлении Зеленского воевать самостоятельно
Кирби: военные США не будут направлены на Украину, Зеленский желает воевать сам
06 марта 2024, 00:49

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил о размещении американских войск на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Страна».
По словам Кирби, украинскому руководству нужны только средства, необходимые для ведения боевых действий.

«Зеленский и его отряды сами хотят воевать», – отметил он.

Также Кирби заявил, что линии обороны ВСУ движутся «в неправильном направлении». По его словам, это связано с продвижением российских войск на запад.

Ранее во Франции заявили об отказа от идеи отправки войск на Украину.

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#помощь
#поставки
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Пентагон решил принять меры после утечки информации о России
Пентагон заявил о существовании «внутренней угрозы» после утечки данных о России
06 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите секретных данных после утечки конфиденциальной информации, сообщается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает агентство ТАСС.
Пресс-секретарь Пентагона прокомментировал задержание американского служащего, который передал информацию о российской спецоперации на Украине через сайт знакомств. Райдер подчеркнул, что Пентагон серьезно относится к «внутренней угрозе» и что сотрудники будут обучены «надлежащему обращению и защите секретной информации». Если они нарушат правила, то будут привлечены к ответственности, добавил он.

Ранее власти США обвинили американца Дэвида Франклина Слейтера в передаче секретной военной информации иностранцам на платформе онлайн-знакомств.

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#сша
#информация
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Во Франции пообещали не пересекать границы участия в конфликте на Украине
МИД Франции Сежурне: Париж не пересечет границу соучастия в конфликте на Украине
06 марта 2024, 00:23

Фото: iStock/Richard Villalonundefined undefined

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что Франция не будет пересекать границу соучастия в конфликте на Украине, заявил дипломат в интервью телеканалу LCI.
«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», – заверил глава французского ведомства.

Также он добавил, что Франция ясно дала понять России о намерении продолжать поддерживать Украину.

Ранее Сежурне заявил, что «французы не будет умирать за Украину», и предположил, что Париж не будет посылать войска на Украину.

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#франция
#украина
#сво
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