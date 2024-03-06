Глава Пентагона раскрыл пользу конфликта на Украине для США

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепляет экономику США, сообщает информационное агентство ТАСС.
Остин добавил, что это связано с расширением производственных мощностей и созданием новых рабочих мест для американских рабочих.
По словам главы Пентагона, Соединенным Штатам необходимо увеличить свои производственные мощности и более тесно сотрудничать с партнерами и союзниками.
Ранее Пентагон заявил о принятии мер после утечки информации о российской спецоперации.
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«Вооружения, которое мы отправили на Украину, чтобы помочь ей защитить себя, производятся в Америке американскими рабочими по всей стране – от Техаса до Огайо и Аризоны», – сказал руководитель оборонного ведомства.
Ранее Пентагон заявил о принятии мер после утечки информации о российской спецоперации.
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Александр Климов