Глава Пентагона в ярости: Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент

Фото: iStock/Tatsiana Niamera
Израиль в последний момент предупредит США о намерении нанести удар по генсеку ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насрулле. Это привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина, заявил телеканал ABC News.
Отмечается, что Остин пришёл в ярость, когда глава Минобороны Израиля Йоав Галант в последний момент заявил ему о Насрулле.
Недовольство главы Пентагона, как утверждает телеканал, связано с тем, что нанесение удара по Насрулле грозило огромными рисками, в первую очередь военным ответом, к которому США не успели бы подготовиться.
ВВС Израиля с прошлой недели ведут массированные удары по военным объектам «Хезболлах» в Израиле. В результате одного из таких ударов по Бейруту был ликвидирован генсек шиитского движения Хасан Насрулла.
Читайте также:
МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»
«Хезболла» подтвердила гибель генсека движения Насруллы
Байден ответил на вопрос о возможной попытке убийства Израилем генсека «Хезболлы»
Недовольство главы Пентагона, как утверждает телеканал, связано с тем, что нанесение удара по Насрулле грозило огромными рисками, в первую очередь военным ответом, к которому США не успели бы подготовиться.
ВВС Израиля с прошлой недели ведут массированные удары по военным объектам «Хезболлах» в Израиле. В результате одного из таких ударов по Бейруту был ликвидирован генсек шиитского движения Хасан Насрулла.
Читайте также:
МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»
«Хезболла» подтвердила гибель генсека движения Насруллы
Байден ответил на вопрос о возможной попытке убийства Израилем генсека «Хезболлы»
Анастасия Чинкова