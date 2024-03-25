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Глава погранслужбы США назвал ситуацию на границе угрозой нацбезопасности

25 марта 2024, 09:49
Фото: istockphoto/Naeblys

Фото: istockphoto/Naeblys

Ситуация на границе США и Мексики является угрозой национальной безопасности. Об этом заявил руководитель американской пограничной патрульной службы Джейсон Оуэнс.

В эфире телеканала CBS он подчеркнул, что безопасность границы государства является важнейшей частью национальной безопасности. А в настоящее время сложилась такая ситуация, что власти США не могут в достаточной степени контролировать положение на южных рубежах страны. Поэтому национальная безопасность под угрозой.

Он отметил, что число случаев задержания незаконных мигрантов на границе с начала финансового 2024 года приближается к миллиону, а по его итогам может превысить два миллиона. Однако, по словам Оуэнса, его больше беспокоят те 140 тысяч человек, которым удалось скрыться. И речь идёт только об известных случаях, а на самом деле их может быть гораздо больше. Именно это представляет настоящую угрозу, заключил глава американской погранслужбы.

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Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции
Президент Макрон: Террористы «Крокуса» могли готовить нападения во Франции
25 марта 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Группировка «Исламское государство — Хорасан»* (*признана террористической и запрещена в Российской Федерации) пыталась совершить нападения на территории Франции в последние месяцы, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Французский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо как можно быстрее найти ответственных за теракт и сотрудничать в вопросе поимки преступников. Ранее Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Члены стран Евросоюза, включая Францию, решительно не поддержали теракт в «Крокус Сити Холле» и выразили свои соболезнования.

Кроме того, стало известно, что Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сказав, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».

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#крокус сити холл
#эммануэль макрон
#франция
#теракт
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Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в «Крокусе» обернулся против Украины
25 марта 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.
Перспективу того, что Украину будут заочно обвинять в какой-либо причастности к теракту французский лидер назвал «контрпродуктивной».

Ранее Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, об этом сообщало агентство France Press.

МИД Франции выразил солидарность с Россией в вопросе теракта и высказал соболезнования. Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Возобновление сотрудничества допустил сотрудник внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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#крокус сити холл
#теракт
#франция
#эммануэль макрон
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ЕС выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Петер Стано: ЕС готов сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, если РФ предложит
25 марта 2024, 15:48

Фото: istockphoto / sinonimas

Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва сделает ЕС соответствующее предложение.
Такое заявление высказал официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Дипломат уточнил, что Евросоюз приостановил любое сотрудничество с Россией. Но несмотря на это, он решительно не поддерживает теракт в «Крокус Сити Холле».

По словам Стано, если представители Росссии выступят с заслуживающим доверие предложением, и если они будут соблюдать все международные правила, то европейские страны вряд ли откажут. Также он сообщил, что альянс Евросоюз не видит признаков участия Украины в совершении террористского акта в Подмосковье и отрицает заявления о причастности Киева к ​происшествию.

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#теракт
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#страны
#мид рф
#евросоюз
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МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа
25 марта 2024, 14:48

Фото: istockphoto / rarrarorro

РФ не одобряет объявленные США в декабре прошлого года внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, передают в МИД России.
Предствители МИД отметили, что своими поступками Америка принимает попытки в одностороннем порядке уменьшить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и забрать себе дополнительные территории шельфа для собственного пользования.

В МИД РФ уточнили, что в период времени с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) организована сессия совета Международного органа по морскому дну, нацеленная, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, контролировать действия стран в глубоководном районе морского дна на территориях, не поподающих под действия национальной юрисдикции прибрежных государств.

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#сша
#мид
#мид рф
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Киргизов призвали временно отказаться от поездок в Россию
МИД Киргизии призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию
25 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/HStocks

МИД Киргизии призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Россию.
«В связи с произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" терактом, а также с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности, МИД рекомендует гражданам временно воздержаться от поездки на территорию России», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

Уточняется, что не стоит ехать в Россию до тех пор, пока там не снимут дополнительные меры безопасности. При этом тем, кто давно запланировал свою поездку рекомендовали проверить нет ли ограничений на въезд в Россию на сайте МВД РФ.

А вот гражданам, имеющим более двух административных нарушений на территории России, посоветовали вовсе отменить путешествие. А тех, кто все же решился на поездку, призвали избегать мест большого скопления людей и иметь при себе документы.

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В Швейцарии назвали сроки окончания СВО на Украине
NZZ: российская спецоперация на Украине может закончиться в 2025 году
25 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/macky_ch

Россия одержит победу в конфликте уже в 2025 году при условии, что ВСУ не смогут удержать линию фронта. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в статье.

Кроме того, авторы материала предполагают, что конфликт может быть вовсе заморожен. По их мнению, сейчас ВСУ не в состоянии продолжать боевые действия. Издание также отмечает, что союзники слишком поздно направили танки Украине. Кроме того, у Киева нет нормальной воздушной поддержки и запаса боеприпасов.

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Дипломат рассказал, как будут бороться с мигрантами после теракта в «Крокусе»
Дипломат Корчмарь: После теракта логично ужесточение миграционной политики
25 марта 2024, 13:10

Фото: istockphoto/vichinterlang

Дополнительные меры в области миграционной политики на фоне недавних событий в «Крокус Сити Холле» были бы логичными.
Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «Радио 1».

Экс-дипломат предположил, что после террористического акта усилится работа в сфере миграции, в том числе и по линии спецслужб. Наверняка будет проведён тщательный анализ недостатков, существующих в этой области, которых немало, уверен эксперт. В Россию прибывает огромное количество мигрантов и в этой сфере необходимо наладить должный контроль за их приездом и пребыванием в стране, считает Корчмарь.

Среди приезжих обязательно будут проведены дополнительные внеплановые проверки, по результатам которых часть из них может быть депортирована, продолжил дипломат. Это связано с тем, что при таком массовом наплыве в страну иностранной рабочей силы повышается и уровень нелегальной миграции, и часть мигрантов находятся в России, не имея на это права, пояснил он.

Бывший посланник считает, что необходимо уделять повышенное внимание работе с этническими диаспорами, которые оказывают заметное влияние на своих земляков, проживающих в России. Они могут помочь российским спецслужбам информацией о возможном возникновении в среде мигрантов группировок экстремистского толка.

Общая ситуация с миграцией в России очень непростая. Только постоянная и тщательная работа в сфере миграции, наблюдение, контроль и профилактика помогут предотвратить возникновение каких-либо межнациональных конфликтов или трагедий, подобных той, что произошла в «Крокусе», сказал в заключение Василий Корчмарь.

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#теракт
#мигранты
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«Убить их всех»: Медведев рассказал, что будет с причастными к теракту в «Крокусе»
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
25 марта 2024, 12:55

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал убить не только четырех исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», но и всех причастных к этому преступлению.
«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Однако он подчеркнул, что намного важнее убить тех, кто причастен к совершению этого теракта. Тех, кто заплатил террористам, кто им помогал и даже сочувствовал. «Убить их всех», заключил Медведев.

Ранее Медведев пообещал отомстить за каждого, кто погиб и пострадал в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, все причастные к этому террористическому акту, вне зависимости от страны происхождения и статуса, будут наказаны за содеянное. Политик подчеркнул, что они теперь «наша легальная и главная цель».

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#telegram
#медведев
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Песков раскрыл, обсуждают ли в Кремле снятие моратория на смертную казнь
Песков: Кремль не участвует в дискуссии о моратории на смертную казнь
25 марта 2024, 12:46

Фото: сайт Кремля

В Кремле не обсуждают возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии», — так Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь.

Напомним, 23 марта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская также выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».

По последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек. Это число может быть не окончательным. Сотрудники МЧС продолжают свои работе на месте теракта, из-под завалов извлекают тела жертв нападения. Минувшей ночью спасатели обнаружили ещё 17 фрагментов тел.

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