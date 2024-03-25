Глава погранслужбы США назвал ситуацию на границе угрозой нацбезопасности

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Ситуация на границе США и Мексики является угрозой национальной безопасности. Об этом заявил руководитель американской пограничной патрульной службы Джейсон Оуэнс.
Он отметил, что число случаев задержания незаконных мигрантов на границе с начала финансового 2024 года приближается к миллиону, а по его итогам может превысить два миллиона. Однако, по словам Оуэнса, его больше беспокоят те 140 тысяч человек, которым удалось скрыться. И речь идёт только об известных случаях, а на самом деле их может быть гораздо больше. Именно это представляет настоящую угрозу, заключил глава американской погранслужбы.
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Александр Бойцов