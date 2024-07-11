Целый ряд стран ЕС начнет разработку дальнобойное оружия

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Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ.
Как сообщает агентство, лидеры этих стран подписали совместное соглашение о разработке ракет с дальностью полета свыше 1000 километров. Документ тем пока содержит только общие формулировки.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответ России будет «жесткий и адекватный». Она добавила, что Германия в принципе не может размещать на своей территории подобное оружие согласно договорам, подписанным после Великой Отечественной войны.
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