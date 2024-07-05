Фото: istockphoto/Michele Ursi
Украина понимает, что ее не примут в НАТО. Об этом на Польском радио заявил руководитель МВД Польши Томаш Семоняк. По его мнению, на ближайшем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне республике могут показать возможность украинского членства в НАТО. Он также подчеркнул, что декларации и прочая документация не защитят Украину.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с агентством Bloomberg заявлял о понимании Киевом, что украинскую сторону не пригласят в НАТО на будущем саммите.
Экс-президент Украины резюмировал, что его страна хочет видеть что-то похожее на приглашение для того, чтобы показать знак РФ.
Накануне издание Politico опубликовало призыв аналитиков с просьбой о непринятии Украины в альянс.
Читайте также:
«Ростех»: индо-российское предприятие передало индийским военным 35 тыс. АК-203
Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
Экс-президент Украины резюмировал, что его страна хочет видеть что-то похожее на приглашение для того, чтобы показать знак РФ.
Накануне издание Politico опубликовало призыв аналитиков с просьбой о непринятии Украины в альянс.
Читайте также:
«Ростех»: индо-российское предприятие передало индийским военным 35 тыс. АК-203
Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
Никита Кротов