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Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд

05 июля 2024, 10:39
Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

В Краснодарском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы и направила материалы дела в суд. Она избила 12-летнюю девочку из-за пропажи электронной сигареты.
Женщина будет обвиняться по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, передаёт издание «Лента.ру». Как установили следователи, девочка пришла в гости к подруге в посёлке Назарово. Затем домой вернулась подвыпившая хозяйка квартиры. Женщина захотела покурить, но не нашла электронную сигарету, которую, как она думала, до этого положила на стол.

Она заподозрила в краже подругу дочери и решила «преподать ей урок». Нетрезвая жительница Кубани повалила девочку на пол и начала избивать её ногами. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными травмами.



Девочка рассказала, что теперь получает угрозы. При этом сама нападавшая свою вину не признаёт.

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ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
05 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Теракт на оборонном предприятии предотвратили в Самаре. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Уточняется, что, по данным силовиков, в середине прошлого года самарец переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.

Чтобы реализовать задуманное, сообщает ФСБ, злоумышленник собирал самодельные зажигательные устройства, а также подбирал и осматривал места для совершения атаки.

«На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН «Утес» управления Росгвардии по Самарской области», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка Зиновий Парасюк осужден заочно на восемь лет колонии за нападение на консульство РФ во Львове.

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#россия
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#новости
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В Новосибирске подросток из пистолета выстрелил в глаз 11-летнему мальчику
05 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Новосибирске на спортивной площадке подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику. Сейчас стрелявшего разыскивает полиция.
Инцидент произошёл в Первомайском районе города, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Дети играли в футбол, к ним подошли ребята постарше и попросили принять их в игру, но те отказались, не желая принимать подростков в младшую компанию. Те сначала ушли, но позже вернулись, после чего один из них в упор выстрелил из пневматического пистолета в лицо одному из ребят.

Пострадавшего мальчика госпитализировали. Оказалось, что пулька от пневматики попала в нижнее веко, буквально в миллиметрах от глазного яблока. Сейчас её извлекли, жизни ребёнка ничего не угрожает. Вероятно, зрение ему также удастся сохранить. Поскольку подростки после происшествия скрылись, родители потерпевшего обратились в полицию. Проводится проверка с целью выяснения всех подробностей инцидента, стрелявшего разыскивают.

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#происшествия
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Мосгорсуд: Зиновий Парасюк заочно осужден на восемь лет колонии общего режима
05 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto/AMilkin

За нападение на российское консульство во Львове заочно осудили Зиновия Парасюка — отца экс-нардепа Верховной рады Владимира Парасюка. Это следует из приговора Мосгорсуда. Парасюку вменяли нападение на служебные помещения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнить международные отношения.
«Суд признал виновным Парасюка З. А. и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сказано в приговоре.

Уточняется, что приговор вступает в силу после того, как Парасюк будет задержан или экстрадирован в Россию.

Ранее сообщалось об опровержении информации судом об удовлетворении иска Генпрокуратуры против бизнесмена Юрия Шефлера.

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#суд
#криминал
#украина
#новости
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Взяла в заложники и опоила таблетками: Жительница Краснодара убила двоих коллег
05 июля 2024, 10:13

Фото: iStock/Diy13

В Краснодаре женщина пришла в гости к коллегам и опоила их смертельными таблетками, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 45-летняя кладовщица с хлебозавода № 6 никогда не ладила с коллегами. 3 июля она без приглашения заявилась в гости к одной из сотрудниц предприятия, где та сидела с другой коллегой. Незваная гостью с порога начала угрожать женщина, наставив на них игрушечный пистолет, а затем дала им неизвестные таблетки и заставила выпить их. После употребления вещества обе женщины скончались.

После убийства коллег кладовщица позвонила своей начальнице и пригласила её заглянуть в гости: она должна была стать следующей жертвой. Однако в этот момент в квартиру ворвалась полиция.

Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT
05 июля 2024, 09:47

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Хакеры получили доступ к конфиденциальной переписке в компании OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT, сообщило издательство The New York Times.
В начале прошлого года неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями американской компании OpenAI. Он похитил данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению некоторых сотрудников, могут представлять угрозу национальной безопасности США.

«В переписке сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии в области искусственного интеллекта. Однако ему не удалось получить доступ к системам компании, где хранятся наработки в этой сфере.Руководители OpenAI сообщили о краже секретной переписки во время общего собрания в офисе компании в Сан-Франциско в апреле прошлого года», — сообщили в издании.

После утечки переписок сотрудники IT-компании опасались, что их разработки станут доступны Китаю. Но руководство OpenAI не считает это угрозой, считая, что хакер действовал самостоятельно и не был связан с иностранным правительством.

По данным газеты, технический менеджер Леопольд Ашенбреннер выразил мнение, что компания не предприняла достаточных мер для защиты своих секретов от кражи китайским правительством и другими оппонентами. Его уволили, но он считает это политически мотивированным.

Компания заявила, что увольнение не связано с версией Ашенбреннера.

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#данные
#разработки
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#компании
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#сотрудники
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Букет с обезьяньей оспой: Ирландец заразил страшной болезнью 75 сексуальных партнёров
Ирландец переспал с 75 партнёрами и заразил их всех оспой обезьян
05 июля 2024, 08:48

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Житель Ирландии спровоцировал распространение оспы обезьян, переспав с 75 партнёрами за 21 день, об этом сообщает RTE.
Вспышка этого страшного заболевания произошла в Ирландии в мае 2022 года. Медики выявили 229 заразившихся, каждый десятый из которых попал в больницу.

Позже стало известно, что, в среднем, у каждого из пострадавших было два сексуальных партнёра за 21 день до заражения. Однако один из мужчин признался, что за это время успел переспать с 75 партнёршами. Разумеется, все они тоже подхватили обезьянью оспу.

Уточняется, что чаще это заболевание подхватывали люди около 35 лет, а самому взрослому заражённому было 68.

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#секс
#болезнь
#ирландия
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Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке БПЛА на Приморско-Ахтарск
05 июля 2024, 08:08

Фото: iStock/izzzy71

Пострадавшая при атаке беспилотников на Краснодарский край шестилетняя девочка скончалась в больнице, об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске», — написал Кондратьев.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и пообещал оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.

Ранее Кондратьев сообщал, что всего в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, включая двоих детей. Помимо этого повреждения получил трёхэтажный многоквартирный дом, все его жильцы эвакуированы.

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#краснодарский край
#смерть
#беспилотник
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Стало известно о предполагаемой цели атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
Shot: ТЭЦ-2 могла стать целью атаки ВСУ на Ростов-на-Дону, заявили очевидцы
05 июля 2024, 03:40

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Во время атаки воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), количество до сих пор неизвестно, на Ростов-на-Дону, произошло более десяти крупных взрывов. По словам очевидцев, целью вражеских атак могла стать местная ТЭЦ-2, сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее глава региона Василий Голубев объявил об активации системы ПВО над городом. Он добавил, что в небе над городом присутствует несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

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#пво
#губернатор
#ростовская область
#бпла
#тэц
#взрыв
#всу
#украина
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Власти Ростова-на-Дону сообщили об активации систем ПВО
Голубев: подразделения ПВО в Ростове-на-Дону активизировались по целям ВСУ
05 июля 2024, 03:25

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к ликвидации воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове-на-Дону в ночь на 5 утра. Об активации системы защиты в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он добавил, что в небе над городом присутствуют несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

Ранее ночью несколько украинских беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске. Позже стало известно, что в результате атаки шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.

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#ростовская область
#пво
#всу
#бпла
#беспилотник
#краснодарский край
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