Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд

За нападение на российское консульство во Львове заочно осудили Зиновия Парасюка — отца экс-нардепа Верховной рады Владимира Парасюка. Это следует из приговора Мосгорсуда. Парасюку вменяли нападение на служебные помещения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнить международные отношения.