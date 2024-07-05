Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд

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В Краснодарском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы и направила материалы дела в суд. Она избила 12-летнюю девочку из-за пропажи электронной сигареты.
Женщина будет обвиняться по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, передаёт издание «Лента.ру». Как установили следователи, девочка пришла в гости к подруге в посёлке Назарово. Затем домой вернулась подвыпившая хозяйка квартиры. Женщина захотела покурить, но не нашла электронную сигарету, которую, как она думала, до этого положила на стол.
Она заподозрила в краже подругу дочери и решила «преподать ей урок». Нетрезвая жительница Кубани повалила девочку на пол и начала избивать её ногами. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными травмами.
Девочка рассказала, что теперь получает угрозы. При этом сама нападавшая свою вину не признаёт.
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Она заподозрила в краже подругу дочери и решила «преподать ей урок». Нетрезвая жительница Кубани повалила девочку на пол и начала избивать её ногами. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными травмами.
Девочка рассказала, что теперь получает угрозы. При этом сама нападавшая свою вину не признаёт.
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Александр Бойцов