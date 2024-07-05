Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

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Человек, употребляющий спиртные напитки, проходит несколько фаз опьянения, о том, какая из них является смертельно опасной, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Признаки первой фазы отравления алкоголем, то есть опьянения, — это возбуждение, повышенная разговорчивость и жестикуляция, покраснение кожи и расширение зрачков. На второй стадии алкогольной интоксикации у человека нарушается координация, походка становится шаткой, возникает заторможенность и сонливость, а иногда и агрессия», — сказал Холдин.Он отметил, что на второй стадии опьянения человек не способен адекватно оценивать ситуацию, и если он сядет за руль, то может спровоцировать аварию. Но самой опасной фазой алкогольной интоксикации является третья, при которой речь становится бессвязной, реакция на внешние раздражители почти полностью пропадает, сознание отключается.
«Человеку, находящемуся в третьей стадии опьянения, необходима медицинская помощь, поскольку он может впасть в кому, вероятен отёк мозга и летальный исход», — предупредил Холдин.Нарколог также подчеркнул, что в жаркую погоду опасность сильного отравления алкоголем выше, так как человек может выпить больше, стремясь утолить жажду.
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