Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия

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Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил свои полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович — истинный патриот нашего Отечества. Он является человеком слова и дела, и я готов поручиться за него без малейшего сомнения», — написал Кадыров.Исполняющим обязанности главы чеченского правительства назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей Кадыров не привел.
На прошлой неделе в отставку ушел председатель парламента республики Магомед Даудов.
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