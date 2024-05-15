«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Во вторник, 14 мая, ряд СМИ и Телеграм-каналов сообщили, что пресс-секретарь Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подал в отставку. Но вскоре эти сведения опровергли.
О появлении слухов и их опровержении — в материале «Радио 1».
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не покидает свой пост. Об этом заявили журналисты, опровергнув данные в СМИ об его отставке.
Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО России.
Став в 1998 году старшим офицером отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Минобороны России, Конашенкова уже спустя 11 лет занял пост заместителя главы этого ведомства, а в 2011 году стал начальником управления пресс-службы министерства.
Конашенков является главой департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы) и 17 медалями.
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Конашенков ушел в отставкуОб увольнении Конашенкова сообщало сразу несколько анонимных Телеграм-каналов, все они ссылались на собственные источники в ведомстве.
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не покидает свой пост. Об этом заявили журналисты, опровергнув данные в СМИ об его отставке.
«Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.Такие же сведенья сообщили источники Телеграм-канала Mash. Стоит отметить, что официальных данных по этому поводу не было.
Брифинги МинобороныПолитический обозреватель издания Царьград Андрей Перла обозначил цель перед спикером Минобороны. Как утверждает эксперт, её нужно искать в нашем историческом прошлом. Перла отметил, что в настоящее время недостатка в информации нет, а брифинги в Минобороны готовят настоящие профессионалы.
«Если бы меня спросили, чего больше всего не хватает Министерству обороны, я бы ни слова не сказал о потребностях армии, о боеприпасах, о мобилизации, даже о проблемах, с которыми сталкиваются раненые и нуждающиеся в мобилизации бойцы. Всё это очень важно — но во вторую очередь. В первую очередь нам не хватает аналога Совинформбюро. Того единого центра информирования населения страны о происходящем на фронте, которому доверяют и на который ориентируются все», — заявил Перла.
Краткая биография КонашенковаРодился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. С отличием окончил инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генштаба ВС РФ (2006).
Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО России.
Став в 1998 году старшим офицером отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Минобороны России, Конашенкова уже спустя 11 лет занял пост заместителя главы этого ведомства, а в 2011 году стал начальником управления пресс-службы министерства.
Конашенков является главой департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы) и 17 медалями.
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Алина Юрчак