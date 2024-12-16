Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун покидает свой пост

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Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила», Хан Дон Хун объявил объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает агентство Ренхап.
При этом Хан Дон Хун поддержал импичмент и выступал за отставку президента страны Юн Сок Еля. Также он призывал голосовать депутатов основываясь на собственных убеждения. Если внутри партии было принято решение выступить против импичмента, то уже 12 депутатов «Гражданской силы» поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали «за».
Отставка Дон Хуна случилась спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля. Стоит отметить, что Хан Дон Хун заявил о своем намерении продолжить исполнять обязанности председателя после одобрения импичмента. После этого произошла отставка членов высшего исполнительного комитета, что привело к автоматическому роспуску руководства партии.
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Иван Мусатов