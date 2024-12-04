«Импичмент — гарантированный сценарий»: на что обрекают президента Южной Кореи за военное положение

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Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю из маловероятного сценария превратился в гарантированный из-за его решения ввести военное положение в стране. Об этом заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков. По его словам, южнокорейского лидера в ближайшее время отстранят и поставят на его место временного президента, который проведет внеочередные выборы.
«Военное положение не могли не отменить. С самого начала это была авантюра, показывавшая, что президент переоценил уровень грозившей ему опасности. Во-вторых, он, видимо, забыл, в каком тысячелетии живёт. Такой номер в Южной Корее мог сработать полвека назад, но не сейчас», — пояснил профессор в беседе с RT.К такому же выводу приходит политический аналитик Борис Межуев. В разговоре с «Петербургским дневником» он напомнил, чем заканчивались президентские сроки в Южной Корее — тюремным сроком, чаще всего по обвинениям в коррупции.
Аналитик также напомнил, что у Южной Кореи воспрял ее сосед — КНДР, чему способствовало подписание Всеобъемлющего договора о сотрудничестве с Россией.
«Холодная война» между двумя Кореями получила продолжение в виде прокси-конфликта на Украине, в котором Сеул поддержал Киев, а Пхенъян – Москву. В то же время Южная Корея потеряла целые производства, крупные контракты миллиарды долларов после того, как ушла с российского рынка по политическим причинам», — отметил он.Читайте также:
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