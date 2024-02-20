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Глава прокуратуры Украины: на майдане не было российских снайперов

Спустя 10 лет Украина признала, что на майдане не было российских снайперов
20 февраля 2024, 11:17
Фото: iStock/Vadven

Фото: iStock/Vadven

После десяти лет интенсивных расследований о событиях на Майдане в 2014 году, офис генпрокурора Украины признал отсутствие российских снайперов на киевских улицах.
В ходе заявления главы профильного департамента Алексея Донского было подчеркнуто, что насилие и преступления на Майдане совершали украинские правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.
«Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители», - приводит украинское издание «Страна» слова главы профильного департамента офиса генпрокурора Алексея Донского.

Согласно отчету Государственного бюро расследований Украины, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве произошло применение табельного оружия против участников протестных акций, что привело к гибели 48 человек, а 90 человек получили огнестрельные ранения. Начиная с 21 ноября 2013 года, майдан Независимости стал центром протестов сторонников евроинтеграции, а позднее перерос в эпицентр столкновений между силовиками и радикальными группировками.

Этот шаг раскрывает новые грани госпереворота, консолидируя все преступления в одном деле. События на Майдане стали кульминацией протестов за евроинтеграцию, которые привели к падению режима Януковича.
Новые украинские власти возложили ответственность за более чем 100 смертей на своего политического оппонента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отвергли свою причастность к убийствам.

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#прокуратура
#украина
#россия
#оружие
#правительство
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Правительство РФ не поддержало уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*
Кабмин не поддержал проект о наказании за пропаганду ЛГБТ*
20 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Кабмин отклонил проект о введении уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ*, предложенный главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной.
Она выразила недовольство тем, что кабмин не предоставил официального отзыва о проекте, который был направлен еще в декабре 2022 года. Предложенные поправки предусматривали установление уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщает Lenta.ru.

В то время как Останина продолжала настаивать на актуальности своего предложения, правительственная комиссия по законопроектной деятельности высказала опасения относительно возможных правовых коллизий. Она утверждает, что действующие статьи уголовного кодекса уже предусматривают уголовное преследование за аналогичные деяния, такие как развратные действия или распространение порнографии.

Эта ситуация произошла в контексте ранее принятого закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, который включает в себя и пропаганду педофилии. Верховный суд России ранее признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его на территории страны, что стало частью широкого законодательного ряда мер по контролю за этой сферой.

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#кабмин
#поправки
#лгбт
#правительство
#закон
#законопроект
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«Моральный труп»: Нарышкин высказался о гибели Кузьминова в Испании
Нарышкин заявил, что Кузьминов стал «моральным трупом», когда предал Родину
20 февраля 2024, 11:19

Фото: kremlin.ru

Лётчик Максим Кузьминов стал «моральным трупом», когда решился на своё предательство, об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
«Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал своё преступление», — заявил директор Службы внешней разведки.

Напомним, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При исполнении этой операции погибли два российских пилота, находившихся на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться в плен украинцам.

17 февраля в испанской провинции обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машину. Правоохранители Испании начали проверку по факту случившегося.

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#сергей нарышкин
#испания
#убийство
#лётчик
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Евросоюз продлил санкции против России
ЕС продлил действие антироссийских санкций до 2025 года
20 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций, которые ввели в связи с событиями на Украине, до 24 февраля 2025 года.
Санкции принимают в ответ на якобы «незаконное признание, оккупацию или аннексию Россией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины», сообщает РИА Новости.

Решение о продлении санкций призвано поддержать территориальную целостность Украины и является ответом на события, которые произошли в Крыму в 2014 году. Несмотря на проведенный референдум, многие страны по-прежнему не признают присоединение Крыма к России, считая его временно оккупированной территорией Украины.

Руководство России утверждает, что воссоединение Крыма с Россией произошло по демократическим и международным процедурам. Однако, решение Евросоюза о продлении санкций свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях между Россией и Западом. Это решение, принятое на фоне саммита G20 в Нью-Дели, вызвало реакцию как в политических, так и в экономических кругах. Премьер-министр Великобритании, министр финансов США и другие высокопоставленные представители выразили поддержку продлению санкций, подчеркивая необходимость соблюдения международного права и укрепления мира и стабильности в регионе.

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#сша
#санкции
#права
#страны
#референдум
#министр
#новости
#россия
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Стала известна дата обращения Путина к Федеральному Собранию
Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля
20 февраля 2024, 10:22

Фото: Сайт Кремля

Стала известна дата обращения президента России к Федеральному Собранию. Об этом сообщили в Кремле.
Напомним, глава государства обращается к Федеральному Собранию с посланием ежегодно. Мероприятие не проходило в 2017 и в 2022 годах. В первый раз обращение перенесли из-за избирательной кампании президента, во второй раз пресс-секретарь главы государства объяснил это плотным графиком. Сам президент объяснял это динамикой событий. По его словам, было «сложновато зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В 2024 году обращение Владимира Путина Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием запланировано на 29 февраля. Ориентировочные темы обращения Кремль пока не раскрывает.

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#кремль
#обращения
#рф
#владимир путин
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«Не удастся»: Азаров прокомментировал попытки властей сделать из Украины «анти-Россию»
Азаров: Киеву не удастся превратить Украины в «анти-Россию»
20 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/Diy13

Киевским властям не удастся превратить Украину в «анти-Россию», с таким заявлением выступил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью для «РИА Новости».
«Они (киевские власти) последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала «анти-Россией». Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях», — прокомментировал ситуацию Азаров.

Бывший премьер-министр заявил, что несмотря на разгоревшийся между странами конфликт многие люди продолжают сохранять связь сво своими родственниками по обе стороны границы. В пример Азаров привёл нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, родители которого живут в России.

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#украина
#россия
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Президент Сербии охарактеризовал отношения с Россией пословицей
Вучич: друг познается в беде, отношения России и Сербии это показали
20 февраля 2024, 10:17

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя российско-сербские отношения, описал их пословицей «друг познается в беде». Об этом политик заявил в беседе с ТАСС.

«В сербском и русском, а также во всех англосаксонских, германских языках есть пословица, заключающаяся в том, что настоящий друг познается в беде. Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо», — подметил глава Сербии.
По словам политика, Сербия более чем справедлива к России и русскому народу. Вучич также обратил внимание, что изредка он руководствуется только прагматичностью и рационализмом, но жизнь уже продемонстрировала ему что «человеческое достоинство и человеческая натура лучше всего ценятся в трудные времена».

Ранее Вучич рассказал, в чем отличие украинцев и россиян в Сербии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#жизнь
#отношения
#сербия
#вучич
#россия
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Североатлантический альянс испугался российских амбиций
В НАТО испугались прямого столкновения с Россией
20 февраля 2024, 10:06

Фото: defense.gov

В странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Ивао Даалдер в статье для издания Politico.
«Хотя успехи России на местах вызывают тревогу, союзники по НАТО также все больше беспокоятся о том, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном счете, прямой вызов НАТО», — отмечает Даалдер.
По словам автора, подобные опасения не являются непосредственной угрозой, однако вероятность такого сценария воспринимается в альянсе чрезвычайно серьезно.

Бывший посол также указывает, что наращивание военной мощи России и ее растущее присутствие в приграничных регионах со странами НАТО, такими как Польшей и Литвой, усиливают эти опасения. В статье отмечается, что НАТО уже предпринимает шаги по укреплению своей обороны, включая развертывание дополнительных сил в Восточной Европе и усиление кибернетической безопасности. Однако, по мнению автора, альянсу необходимо предпринять еще более активные действия, чтобы сдержать амбиции России.

«Мы должны дать Москве понять, что любое нападение на страну НАТО будет воспринято как нападение на всех нас, и мы ответим соответственно», — заключает Даалдер.

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#нападение
#нато
#евросоюз
#россия
#конфликт
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Киев предлагал убитому в Испании Кузьминову остаться на Украине ради безопасности
Данилов: Убитому в Испании лётчику Кузьминову предлагали остаться на Украине
20 февраля 2024, 10:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Убитому в Испании российскому лётчику Максиму Кузнецову предлагали остаться на Украине, об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью для «Украинской правды».
«Люди если имеют отношение к тем или иным событиям, конечно, должны быть бдительными, должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен», — прокомментировал ситуацию Данилов.

Напомним, сообщения об убийстве лётчика-предателя ​стали появляться в СМИ накануне вечером. Сообщалось, что тело Кузьминова обнаружили 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. По неподтверждённой информации, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В ГУР Украины информацию о смерти пилота подтвердили практически сразу, а испанской полиции заявили о начале расследования.

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#испания
#лётчик
#убийство
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Энергетик Муратов раскрыл вероятность введения санкций против «Росатома»
Санкций против «Росатома» вряд ли будут введены, энергетик Муратов
20 февраля 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов в беседе с «Радио 1» раскрыл вероятность введения санкций против «Росатома».
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что санкции против «Росатома» поставят в тупик ядерную отрасль многих стран, которые зависят от поставок урана и топлива из России.

«Росатом» является одним из основных поставщиков ядерного топлива для США и стран Европы. Так, в 2023 году доход от поставок топлива в США значительно превысил показатели 2022 года, подчеркнул специалист.

По словам Муратова, в России сосредоточено около 40% всех обогатительных мощностей. На атомных станциях по всему миру используется уран с содержанием 235-го изотопа в объёме порядка 5%. Такое топливо изготавливают только три крупных концерна в мире, одним из которых является производство «Росатома».

Собеседник «Радио 1» предположил, что страны, ныне зависящие от российского топлива, могут нарастить собственное производство. Однако на это может уйти порядка 10 лет.

«В США около 20% всей электроэнергии производится на атомных станциях. И где-то приблизительно четверть от этих станций работает на российском топливе. В странах Евросоюза станции также работают на нашем топливе. Армянская станция тоже работает на нашем отечественном топливе. На Украине создан запас российского топлива, но они отказываются от его получения и переходят на американское, но пока ещё полностью вопрос не решён», – отметил Муратов.
Говоря о возможном введении санкций в отношении «Росатома», он предположил, что этого, скорее всего не произойдёт. Это связано с тем, что, помимо ядерных реакторов на атомных электростанциях, существуют ещё исследовательские реакторы, которые также работают на российском топливе. Конечно, объёмы не сопоставимы, но поставки всё же осуществляются.

Кроме того, изотопы используются и в ядерной медицине, которая сейчас активно развивается. Основным производителем этих изотопов остаётся Россия, поэтому санкции невыгодны самим странам ЕС и США.

Однако, если всё же рассмотреть возможность введения санкций, то они затронут как поставщика в лице «Росатома», так и покупателей российского топлива из-за рубежа. «Росатому», вероятно, придётся сократить производительность российских заводов, а западные страны столкнутся с недостатком ядерного топлива, из-за чего придётся закрыть некоторые действующие атомные станции.

«Но вероятность введения санкций близка к нулю», – подчеркнул в заключение Муратов.
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#аэс
#топливо
#энергетика
#россия
#санкции
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