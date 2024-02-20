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После десяти лет интенсивных расследований о событиях на Майдане в 2014 году, офис генпрокурора Украины признал отсутствие российских снайперов на киевских улицах.
В ходе заявления главы профильного департамента Алексея Донского было подчеркнуто, что насилие и преступления на Майдане совершали украинские правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.
Согласно отчету Государственного бюро расследований Украины, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве произошло применение табельного оружия против участников протестных акций, что привело к гибели 48 человек, а 90 человек получили огнестрельные ранения. Начиная с 21 ноября 2013 года, майдан Независимости стал центром протестов сторонников евроинтеграции, а позднее перерос в эпицентр столкновений между силовиками и радикальными группировками.
Этот шаг раскрывает новые грани госпереворота, консолидируя все преступления в одном деле. События на Майдане стали кульминацией протестов за евроинтеграцию, которые привели к падению режима Януковича.
Новые украинские власти возложили ответственность за более чем 100 смертей на своего политического оппонента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отвергли свою причастность к убийствам.
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«Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители», - приводит украинское издание «Страна» слова главы профильного департамента офиса генпрокурора Алексея Донского.
Этот шаг раскрывает новые грани госпереворота, консолидируя все преступления в одном деле. События на Майдане стали кульминацией протестов за евроинтеграцию, которые привели к падению режима Януковича.
Новые украинские власти возложили ответственность за более чем 100 смертей на своего политического оппонента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отвергли свою причастность к убийствам.
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Маруняк Сергей Дмитриевич