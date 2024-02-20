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Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака

Онколог Сулиманов назвал факторы, снижающие риск развития рака
20 февраля 2024, 11:25
Фото: IStock/Drazen Zigic

Фото: IStock/Drazen Zigic

Предотвратить развитие онкологических заболеваний может несколько простых правил. Об этом заявил врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.
По словам специалиста, курение считается основной причиной более десяти форм онкологии, в том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии и почек. Таким образом, отказ от вредной привычки может существенно снизить риски развития образований.
«По данным ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения], от рака лёгкого ежегодно умирает около одного миллиона человек, или каждый третий курильщик», — подчеркнул онколог в беседе с «Газетой.RU», напомнив и о вреде пассивного курения.

Второе правило, которое поможет избежать рака – отказ от солярия и загара в неположенные часы. По словам врача, ультрафиолет негативно действует на здоровые клетки и может спровоцировать развитие рака кожи.
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Повлиять на клетки могут и различные инфекции и вирусы. Сулиманов призвал заботиться о здоровье и вовремя вакцинироваться, например, от Вируса папилломы человека.

Последний фактор, названный специалистом, который может сохранить жизнь человеку, - здоровый образ жизни. По словам онколога, 150 минут умеренной нагрузки в неделю помогают сильно снизить риски нескольких видов рака, а правильное питание снижает воспалительные процессы.

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#онкология
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Профессор Беляев: Вакцины от рака могут сдерживать рост опухолей на 40%
19 февраля 2024, 20:08

Фото: istockphoto.com/mapo

Директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук, профессор Алексей Беляев заявил, что вакцины от онкологии могут сдерживать рост некоторых опухолей на более чем 40%.
Это, по словам специалиста, подтверждается исследованиями.

«Когда мы говорим о вакцине против рака – это касается профилактики тех видов рака, которые могут быть спровоцированы инфекцией. Но лечение рака с помощью вакцин актуально, речь идёт не о профилактике, а именно о лечении», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

Он пояснил, что у людей с рождения заложены механизмы подавления опухолевых клеток. Когда механизмы сбиваются, болезнь начинает развиваться, и тогда начинает работу вакцина, которая возвращает иммунитету возможность бороться с онкологией.

Ранее доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.

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#болезнь
#врач
#вакцина
#онкология
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Врач Еделев рассказал о существующих от рака вакцинах
19 февраля 2024, 19:53

Фото: istockphoto.com/Thiago Santos

Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.
«Вакцины против рака существую двух типов. Первый тип – профилактическая вакцина против вируса папилломы человека, который может привести к нескольким видам онкологии. Второй тип – вакцина против вируса гепатита В, который провоцирует рак печени, поджелудочной железы», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Еделев.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что для того, чтобы диагностировать онкологической заболевание у пациента, необходимо провести комплекс лабораторных и инструментальных исследований.

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#вакцины
#вакцина
#рак
#медицина
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Малышева раскрыла, какой анализ крови может указать на инфаркт
Врач Малышева призвала сдать кровь на тропонин, чтобы выявить риск инфаркта
19 февраля 2024, 19:42

Фото: IStock/dragana991

Врач Елена Малышева рассказала какой анализ крови может указывать на инфаркт миокарда. Этим она поделилась в эфире программы «Жить здорово!».
По словам медика, указать на риск инфаркта может белок тропонин. Если его в крови больше положенного, это может сигнализировать об инфаркте.
«У сердца есть несколько оболочек. Само сердце — мышечный орган. Средний слой — сердечная мышца. И если тропонин повышается, он отражает процесс разрушения в этой мышце», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Малышева призвала сдавать кровь на тропонин прежде, чем появятся первые признаки инфаркта.

Ранее врач Романенко рассказала, что чаще всего при инфаркте боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки. Она может распространяться в левую руку, под лопатку, в челюсть.

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#кровь
#кардиолог
#сердце
#инфаркт
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Учёные выявили риски заболеваний сердца от применения вакцин от COVID-19
19 февраля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Foremniakowski

МРНК-вакцины от коронавируса, к которым относятся, в частности, западные вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna, могут являться причиной повышенных рисков неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра Global Vaccine Data Network. Учёные изучили данные 99 миллионов привитых пациентов из восьми стран мира. В результате исследований выяснилось, что у тех, кому вводили мРНК-вакцины, чаще, чем по среднестатистическим данным, встречался миокардит.

Кроме того, была выявлена зависимость роста числа случаев проявления синдрома Гийена-Барре, проявляющегося в снижении мышечного тонуса и потере чувствительности в руках или ногах, от иммунизации векторной вакциной Vaxzevria. Также были обнаружены риски появления поперечного миелита. При применении обоих типов препарата возрастала вероятность заболевания острым рассеянным энцефаломиелитом.

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#вакцины
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#специалисты
#заболевания
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Врач Елисеев заявил об опасности бананов для почек
19 февраля 2024, 18:25

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

Врач-терапевт, врач-нефролог Михаил Елисеев заявил, что избыток бананов может быть опасен для почек.
Также врач предупредил и об авокадо.

«Стоит упомянуть про бананы и авокадо. Употребление слишком большого количества этих фруктов может быть опасным из-за содержания в них калия. Избыток калия так же, как и натрия, тяжело выводится из организма. В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца», — пояснила в беседе с Газета.ру Елисеев.

К проблемам с почками могут привести и употребление избыточно большого количества мяса, солёных продуктов и алкоголя.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться. Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.

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#вред
#врач
#фрукты
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В Долгопрудном врачи спасли пациента с разрывом аневризмы аорты
19 февраля 2024, 13:22

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

63-летнего мужчину в смертельно опасном состоянии — с разрывом аневризмы аорты — спасли хирурги Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в медучреждение с жалобой на боли в пояснице. Исследование показало, что у мужчины произошёл разрыв аневризмы брюшной аорты. Это крайне опасное состояние, которое чаще других сердечно-сосудистых сбоев приводит к смерти. При этом пациенту повезло, так как на повреждённом сосуде у него образовался рубец, который помешал кровоизлиянию в брюшную полость.

«Для того, чтобы спасти пациенту жизнь, мы удалили повреждённый участок аорты и заменили его синтетическим протезом. Благодаря этому нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв аорты. Операция заняла более трёх часов», — сообщил сосудистый хирург Долгопрудненской больницы Сергей Тимиряев.
В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, он хорошо себя чувствует и скоро будет выписан из больницы на амбулаторное лечение.

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В Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкологии на ранних стадиях

В Люберцах врачи вырезали из мозга пенсионера опухоль размером с куриное яйцо

104-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
#долгопрудный
#операция
#хирург
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкологии на ранних стадиях
19 февраля 2024, 12:14

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Врачи в Московской области стали на 2,5% чаще выявлять онкологические заболевания у пациентов на первой и второй стадиях. По итогам 2022 года этот показатель составлял 60,3%, а к концу 2023 года доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, обнаружить различные заболевания, в том числе онкологические, на ранних стадиях помогает качественная и систематическая диагностика. В Подмосковье развёрнута сеть из 24-х Центров амбулаторной онкологической помощи, функционирует также маммологический центр. Для пациенток старше 40 лет открыта самостоятельная запись на маммографию.

Ежегодно в медицинские учреждения Подмосковья поставляется самое современное диагностическое оборудование. Все эти меры в совокупности позволяют добиваться увеличения доли раннего выявления онкологических заболеваний и соответственно повысить вероятность их успешного лечения, сказала заместитель главы регионального правительства.

Узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно в разделе «Здоровье. Онкологическая помощь» портала государственных услуг Московской области. Здесь же размещен график проведения Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Также напоминаем, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если они не проходили это исследование более 2 лет. Запись можно оформить через портал «Здоровье» или по тел.122.

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#подмосковье
#онкология
#здоровье
#исследование
#график
#диагностика
#заболевания
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В Люберцах врачи вырезали из мозга пенсионера опухоль размером с куриное яйцо
19 февраля 2024, 10:52

Фото: Минздрав МО

Крупную раковую опухоль сумели удалить из мозга 72-летнего мужчины врачи Люберецкой областной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Пациент поступил в клинику с нарушениями координации движений и речи. Обследование показало, что в мозге у мужчины сформировалась опухоль, которая спровоцировала отёк тканей. Для спасения пациента была проведена срочная операция.

«Пациенту сделали трепанацию черепа и под хирургического микроскопом удалили опухоль размером с большое куриное яйцо. Новообразование находилось рядом с центрами речи, поэтому хирургам нужно было действовать особенно точно. Опухоль вырезали и отправили на гистологическое исследование, которое показало, что новообразование злокачественное», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой больницы Джемиль Одаманов.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.

Врачи предупреждают, что опухоли мозга очень активно развиваются, но при малом размере практически не дают о себе знать, поэтому при таких проявлениях, как головные боли, судороги и шаткость походки, следует немедленно обращаться к неврологу.

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#люберцы
#хирург
#медицина
#здравоохранение
#онкология
#операция
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104-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Majesticare Care Homes: 104-летняя женщина назвала молоко секретом долголетия
19 февраля 2024, 10:25

Фото: iStock/naturalbox

Жительница Великобритании недавно отпраздновала свой 104-й день рождения и заявила, что ей удалось так долго прожить из-за постоянного употребления в пищу двух продуктов. Об этом сообщает Majesticare Care Homes.
Последний год 104-летняя Кэтлин Сондерс проживает в доме престарелых в городе Веллингтон в Великобритании. Она рассказала, что секретом ее долголетия является пристрастие к молоку и шоколаду. Именно эти два продукта, по ее мнению, стали причиной ее долголетия.

Сейчас у нее семь внуков и три правнука. Уже в ближайшее время она станет прабабушкой в четвертый раз.

При этом научный эксперимент обнаружил связь между пищевой аллергией и возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, антитела против молока негативно влияют на сердце, даже опаснее курения. Подобным действием обладает и аллергия на арахис. В настоящее время около 15% взрослых россиян имеют аллергию к молоку и арахису, что негативно сказывается на работе сердца. При этом, многие люди даже не знаю о своих аллергиях.


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