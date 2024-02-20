Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака

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Предотвратить развитие онкологических заболеваний может несколько простых правил. Об этом заявил врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.
По словам специалиста, курение считается основной причиной более десяти форм онкологии, в том числе рака лёгкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемии и почек. Таким образом, отказ от вредной привычки может существенно снизить риски развития образований.
Второе правило, которое поможет избежать рака – отказ от солярия и загара в неположенные часы. По словам врача, ультрафиолет негативно действует на здоровые клетки и может спровоцировать развитие рака кожи.
Повлиять на клетки могут и различные инфекции и вирусы. Сулиманов призвал заботиться о здоровье и вовремя вакцинироваться, например, от Вируса папилломы человека.
Последний фактор, названный специалистом, который может сохранить жизнь человеку, - здоровый образ жизни. По словам онколога, 150 минут умеренной нагрузки в неделю помогают сильно снизить риски нескольких видов рака, а правильное питание снижает воспалительные процессы.
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«По данным ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения], от рака лёгкого ежегодно умирает около одного миллиона человек, или каждый третий курильщик», — подчеркнул онколог в беседе с «Газетой.RU», напомнив и о вреде пассивного курения.
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Повлиять на клетки могут и различные инфекции и вирусы. Сулиманов призвал заботиться о здоровье и вовремя вакцинироваться, например, от Вируса папилломы человека.
Последний фактор, названный специалистом, который может сохранить жизнь человеку, - здоровый образ жизни. По словам онколога, 150 минут умеренной нагрузки в неделю помогают сильно снизить риски нескольких видов рака, а правильное питание снижает воспалительные процессы.
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Екатерина Шмакова