Онколог раскрыл четыре правила, которые могут спасти от рака

Врачи в Московской области стали на 2,5% чаще выявлять онкологические заболевания у пациентов на первой и второй стадиях. По итогам 2022 года этот показатель составлял 60,3%, а к концу 2023 года доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%.