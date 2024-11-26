Глава разведки Украины оказался под угрозой увольнения

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В декабре ожидается вторая попытка сместить Кирилла Буданова* с поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, как сообщает издание New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах.
Буданов* может быть заменен более лояльной к власти персоной.
Источники издания утверждают, что инициатором изменений выступают глава офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад, который считается основным кандидатом на пост главы ГУР.
Попытки смещения могут активизироваться уже в декабре.
По словам источников, решение будет принято президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен определить ответственность за предполагаемые ошибки в руководстве.
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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Источники издания утверждают, что инициатором изменений выступают глава офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад, который считается основным кандидатом на пост главы ГУР.
Попытки смещения могут активизироваться уже в декабре.
По словам источников, решение будет принято президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен определить ответственность за предполагаемые ошибки в руководстве.
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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Мария Моисеева