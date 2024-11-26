Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил против отправки западных войск на Украину, заявив, что риски такого шага превышают возможные преимущества. Об этом сообщает издание Hill.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию, с которой сталкивается Киев, включая нехватку личного состава и снижение боевого духа, вмешательство западных военных может усугубить обстановку.
Певкур подчеркнул важность осторожности в вопросах прямого военного вмешательства, чтобы не допустить роста рисков для Европы и глобальной безопасности.
Заявление Певкура прозвучало на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.
СМИ также сообщают, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки войск на Украину. Париж и Лондон рассматривают создание коалиции по поддержке Киева, однако официальных решений пока не принято.
Ранее «Радио 1» писало, что Франция в ближайшие недели поставит Украине новую партию военной помощи, включая гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster.
Недавно стало известно, что Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад. Это стало первой подобной поставкой при премьер-министре Кире Стармере.
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Певкур подчеркнул важность осторожности в вопросах прямого военного вмешательства, чтобы не допустить роста рисков для Европы и глобальной безопасности.
Заявление Певкура прозвучало на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.
СМИ также сообщают, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки войск на Украину. Париж и Лондон рассматривают создание коалиции по поддержке Киева, однако официальных решений пока не принято.
Ранее «Радио 1» писало, что Франция в ближайшие недели поставит Украине новую партию военной помощи, включая гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster.
Недавно стало известно, что Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад. Это стало первой подобной поставкой при премьер-министре Кире Стармере.
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Мария Моисеева