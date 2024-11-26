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Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что Соединенные Штаты и НАТО лишены компетентного руководства. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom.
«Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме», — подчеркнул Сакс.По его словам, решения, подобные использованию американских ракет ATACMS для ударов с территории Украины, принимаются без должного объяснения или обращения к гражданам. Это свидетельствует о нехватке ясной политики и отсутствия четкого руководства.
Сакс также критически отнесся к заявлениям главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, призвавшего нарастить производство вооружений для ударов по российской территории. Экономист считает, что военные чиновники не должны определять политику, особенно в вопросах, которые могут привести к ядерной эскалации.
По мнению Сакса, причиной конфликта на Украине является стремление НАТО к расширению до границ России. Эксперт убежден, что эскалацию можно было бы предотвратить и достичь урегулирования всего за один телефонный разговор.
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Мария Моисеева