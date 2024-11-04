Врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей назначены Первышов и Слюсарь

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей Евгения Первышова и Юрия Слюсаря. Соответствующие указы опубликовал Кремль на сайте.
Они же утверждают отставки экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева и бывшего главы тамбовского региона Максима Егорова.
Путин отметил важность ростовского региона для страны, попросив новоиспеченного руководителя сразу погрузиться в вопросы его жизнедеятельности.
Ранее сообщалось, что у бывшего губернатора Ростовской области прошли обыски. Источник портала 161.RU информировал, что в регионе планируется провести тщательную проверку. Силовики продолжают работу.
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Путин отметил важность ростовского региона для страны, попросив новоиспеченного руководителя сразу погрузиться в вопросы его жизнедеятельности.
Ранее сообщалось, что у бывшего губернатора Ростовской области прошли обыски. Источник портала 161.RU информировал, что в регионе планируется провести тщательную проверку. Силовики продолжают работу.
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Никита Кротов