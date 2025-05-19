Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США будут отличными экономическими партнерами

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По словами главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Россия и США могут и станут отличными экономическими партнерами во благо стран и всего мира. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо России, США и всего мира», — заявил Дмитриев.
К своему сообщению глава РФПИ прикрепил эмодзи с флагами РФ и США. К тому же Дмитриев добавил эмодзи с планетой Земля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Последний отметил, что РФ заинтересовала в торговом сотрудничестве двух стран.
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