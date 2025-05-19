Евросоюз усилит санкционное давление на РФ после разговора Путина и Трампа

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Лидеры стран Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — передает слова Корнелиуса пресс-служба кабмина ФРГ.
Помимо этого в заявлении говорится, что Трамп после диалога с Путиным проконсультировался с европейскими лидерами. К тому же американский президент переговорил с Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.
Напомним, что 19 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по украинскому конфликту. Российский лидер назвал диалог содержательным.
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