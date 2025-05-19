Евросоюз усилит санкционное давление на РФ после разговора Путина и Трампа

Экс-президент США Джо Байден впервые высказался о своей онкологии в соцсетях. О том, что политику диагностировали агрессивную форму рака простаты, сообщалось несколько часов назад. Бывший хозяин Белого дома опубликовал сообщение в соцсетях, прикрепив к посту фото с супругой Джилл и их котом.