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Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать меморандум с Россией, который станет основополагающим для прекращения боевых действий. Об этом глава киевского режима сказал в ходе эфира на youtube-канале своего Офиса.
«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания конфликта. До договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима отметил, что Украина ожидает редакции соответствующего документа от российской стороны. При этом Киев планирует провести встречу между представительствами США, России, Украины и европейский стран.
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