Ушаков прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались с того, что российский лидер поздравил американского коллегу с рождением внука. Об этом прессе заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, 19 мая. Аудиозапись брифинга опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ушаков подчеркнул, что разговор был откровенным и конструктивным, лидеры обсудили налаживание российско-американских отношений. По словам Ушакова, президенты договорились созваниваться в любой момент. Трамп был эмоциональным и назвал Путина «Владимир».
В настоящее время идет подготовка к очередному обмену заключенными в формате девять на девять, заключил Ушаков.
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В настоящее время идет подготовка к очередному обмену заключенными в формате девять на девять, заключил Ушаков.
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Никита Кротов