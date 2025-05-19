Ушаков прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом

Во все времена мужи отечества вставали на защиту страны в тяжелые для нее времена. И сейчас события на Украине являются важным моментом в истории России и каждый гражданин может внести свой вклад в общую победу. Государство со своей стороны гарантирует поддержку военнослужащих и их семей.