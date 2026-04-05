Глава РФПИ Дмитриев заявил о грядущем кризисе и сравнил его с COVID-19
Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил текущую ситуацию с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к масштабному кризису.
По его словам в X, сегодняшний период напоминает ранние этапы распространения коронавируса, когда мало кто осознавал, что это подорвет экономики и жизни людей во всем мире. Дмитриев отметил, что его фонд тогда оперативно разработал три ключевых средства противодействия — тест, лекарство и вакцину, одобренную более чем в 70 странах.
При этом он указал, что большинство чиновников в Евросоюзе и Великобритании до сих пор не осознают масштаб грядущих экономических потрясений, не признают ошибок и недооценивают угрозу. Руководитель РФПИ дал три совета — тщательно подготовиться к серьезнейшим кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике; поддерживать политиков, склонных к честным решениям; а также приобретать российские энергоресурсы.
США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, на что Иран ответил атаками по израильской территории и американским военным объектам в регионе. В результате практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран.
