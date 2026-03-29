Дмитриев сыронизировал в адрес Каллас после спора о давлении на РФ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал спор между главой дипломатии ЕС Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, возникший на встрече G7.
В своем посте в соцсети X политик заявил, что Каллас «до сих пор не прочитала достаточно книг», чтобы понимать дипломатию, а комиксы Marvel этому не учат. Он добавил, что Евросоюзу нужны «более образованные бюрократы». Дмитриев также отметил, что энергетический кризис обеспечит им «дополнительное и достаточное образование».
Ранее Axios сообщал, что Каллас упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Рубио на это пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса.
Накануне Дмитриев иронично высказался об осознании энергокризиса ЕС.
