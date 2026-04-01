Дмитриев перечислил наиболее подверженные энергетическому шоку страны ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перечислил европейские страны, которые могут столкнуться с энергетическим кризисом на фоне перебоев с поставками из зоны Персидского залива.
В своем аккаунте в соцсети X он отметил, что ряд государств ЕС и Великобритания находятся в зоне повышенного риска ввиду структурных особенностей их энергосистем. По оценке Дмитриева, Италия демонстрирует высокий уровень зависимости от импортного газа, Великобритания, сократившая объемы добычи в Северном море, критически зависит от внешних поставок энергоресурсов.
Германия сталкивается с уязвимостью из-за высокого спроса и аналогичной потребности в импорте, Польша подвержена рискам в связи с переходом с угля на газовую генерацию. Бельгия чувствительна к возможным сбоям из-за статуса ключевого транзитного хаба, а Румыния зависит от региональных маршрутов поставок.
Такое заявление прозвучало на фоне продолжающейся уже более месяца американо-израильской операции против Ирана. Стороны регулярно наносят ответные удары. Эскалация конфликта привела к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевой артерией для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из арабских государств.
Читайте также: