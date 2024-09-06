Глава «Росатома» Лихачёв проводит переговоры с главой МАГАТЭ Гросси

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В Калининграде начались переговоры главы «Росатома» Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча проводится в закрытом для прессы режиме.
Ранее Лихачёв сообщал, что собирается обсудить с коллегой из МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергавшимся атакам со стороны украинских войск.
Напомним, что последний раз Лихачёв и Гросси проводили очную встречу в конце мая этого года также в Калининграде.
Также в среду сообщалось, что делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По итогам Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на объекте продолжает оставаться нестабильной из-за продолжающихся боевых действий.
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Ранее Лихачёв сообщал, что собирается обсудить с коллегой из МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергавшимся атакам со стороны украинских войск.
Напомним, что последний раз Лихачёв и Гросси проводили очную встречу в конце мая этого года также в Калининграде.
Также в среду сообщалось, что делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По итогам Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на объекте продолжает оставаться нестабильной из-за продолжающихся боевых действий.
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Анастасия Чинкова